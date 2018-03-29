Во владикавказском аэропорту начнут бороться с птицами

Транспортная прокуратура обязала руководство аэропорта Владикавказа начать борьбу с птицами, которые представляют угрозу для самолетов.

Во время проверки выяснилось, что в аэропорту не соблюдаются правила безопасности полетов, касающиеся орнитологического обеспечения. «Вопреки установленному на предприятии порядку, регламентирующему организацию и осуществление мероприятий по предотвращению столкновений воздушных судов с птицами, в 2018 году ежедневное наблюдение на территории аэродрома не обеспечено», — сообщается на сайте Южной транспортной прокуратуры.

Кроме того, при обследовании территории аэропорта не исследовались маршруты, высоты, интенсивность и суточная активность перелетов птиц, места их концентрации.

Генеральному директору ОАО «Международный аэропорт Владикавказ» вынесено представление об устранении нарушений.