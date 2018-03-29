Семьи детей‐инвалидов, обучающихся в подмосковных школах, получат право на дополнительную денежную выплату

Депутаты Московской областной Думы на очередном заседании рассмотрели и приняли в трех чтениях законопроект о внесении изменений в Закон «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области».

детей-инвалидов, на предоставление дополнительных мер социальной поддержки в виде льготной выплаты в размере 13 тысяч 20 рублей на приобретение питания и одежды ребенку в период его обучения в государственных или муниципальных образовательных организациях на территории региона по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования. Денежные выплаты будут предоставляться за счет средств бюджета Московской области.

Зампредседателя Комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Ирина Слуцкая , в свою очередь, отметила, что проект закона был рассмотрен на заседании Комитета вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики с участием представителей Правового управления губернатора Московской области и Министерства социального развития.

Замечаний и предложений Государственного правового управления Московской областной Думы в адрес Закона не поступило. Замечаний от комитетов и фракций также не поступило

— Ирина Слуцкая.

Комитет по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики порекомендовал Мособлдуме принять законопроект в трех чтениях.