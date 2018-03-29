10,5 тыс. молодежных мест в Подмосковье проверили на предмет наркопреступлений в 2017 г 

Полиция Подмосковья проверила более 10,5 тысяч мест массового пребывания молодежи на предмет наркопреступлений в 2017 году, сообщил в четверг в ходе пресс-конференции в РИАМО замначальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области Игорь Охрименко.
«В 2017 году сотрудниками полиции проведено 1,6 тысячи оперативно-профилактических мероприятий в местах массового досуга молодежи. В рамках данной работы проверено свыше 10,5 тысяч мест массового пребывания молодых людей, из них: дискотек, клубов и баров — более 4,4 тысячи; стадионов и катков — около 1,4 тысячи; образовательных учреждений — более 1,5 тысячи», — сказал Охрименко.
Он добавил, что также было проверено более 8,7 тысячи мест массового пребывания несовершеннолетних, в том числе больничные территории, скверы, парки, строящиеся и заброшенные строения.
«В ходе проведения мероприятий в минувшем году сотрудниками полиции выявлены 868 преступлений, составлено более 10 тысяч административных протоколов, пресечена деятельность двух нарколабораторий и 48 наркопритонов. В рамках ОПО выявлено 16 фактов культивирования наркотических растений, связанных с незаконным посевом конопли, и 20 очагов произрастания дикорастущих наркорастений. В результате работы из незаконного оборота изъято свыше 124 килограммов наркотиков», — отметил Охрименко.
По его словам, сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области и территориальными подразделениями проводится целый ряд оперативно-профилактических операций, таких как «Дилер», «Наркопритон», «МАК», «Пангея», «Анаконда», а также акция «Сообщи, где торгуют смертью!».