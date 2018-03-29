В Алабаме девушка с сожителем изнасиловали его 11-летнего сына, чтобы «подавить в нем гомосексуальность»

27 марта в штате Алабама в США был вынесен обвинительный вердикт гражданским супругам, которые уличены в сексуальном насилии над малолетним ребенком, страдающим аутизмом. Девушка вступила в половую связь с потерпевшим при попустительстве отца мальчика, который был ее сожителем. Тот был уверен, что сын растет гомосексуалом.

Уголовное наказание в виде пожизненного срока лишения свободы грозит 29-летнему Шону Коулу и его 22-летней гражданской жене Хадидже Мур. Приговор соучастникам группового изнасилования будет зачитан в суде округа Мэдисон 24 мая, сообщает

Al.com Как следует из материалов уголовного дела, все преступные эпизоды, к которым оказались причастны Коул и Мур, были совершены в течение недели в конце ноября 2016 года. В этот период в стране отмечается День благодарения, с которого начинается сезон новогодних праздников.

11-летний сын Коула, проживавший с матерью в Джорджии, приехал навестить отца в Хантсвилл. Однако свидание с родственником обернулось страшной экзекуцией.

В один из дней афроамериканец Шон Коул застал сына в компании другого мальчика, причем его ребенок проявлял к другу нежность и миролюбие. Такое поведение мальчика Коул трактовал как склонность к гомосексуальным контактам. Мужчина был ужасно расстроен этим обстоятельством.

"Он боялся, что сын является геем или может им стать", — рассказал представитель прокуратуры Тим Даутит.

Коул решил «исправить ситуацию» с помощью «корректирующего» изнасилования. В прокуратуре подчеркнули, что мужчина не является педофилом и не испытывает сексуального влечения к детям. Его дальнейшие действия определялись только желанием воспитать в сыне гетеросексуала и «типичного» мужчину.

Хадиджа Мур согласилась «помочь» сожителю. В итоге девушка при участии Коула принудила мальчика к сексуальным контактам, в том числе в извращенной форме. Получив разнообразный опыт интимных отношений, школьник вернулся к матери в Джорджию и стал задавать ей вопросы про половую жизнь. Это насторожило женщину, и она решила расспросить сына подробнее о его визите к отцу.

Когда мальчик рассказал матери о половых контактах с сожительницей его отца, женщина немедленно отправилась в Хантсвилл и обратилась там в полицию.

В январе 2017 года следователи предъявили фигурантам дела обвинение в принуждении малолетнего ребенка к половым контактам, в том числе в анальной форме, а также в сексуальных домогательствах.

Коула арестовали и поместили в тюрьму округа Мэдисон с правом освобождения под залог в 750 тысяч долларов. Мур заключать под стражу не стали. В итоге девушка скрылась и не появляется на судебных заседаниях, хотя в них принимает участие ее адвокат. Судья Эллисон Остин выписала ордер на арест Хадиджи.

Между тем защитник обвиняемой Рета Маккеннен утверждает, что Мур «все делала по указанию Шона Коула», который несет главную ответственность за случившееся.

Тим Даутит называет произошедшее беспрецедентным случаем. За долгий период работы в прокуратуре он сталкивался со многими преступлениями, совершенными на почве педофилии, но ничего подобного не припомнит. «Самое ужасное в этом то, что пострадавший мальчик до сих пор винит себя за произошедшее», — отметил Даутит.

Когда следователь спросил потерпевшего, какие мысли приходили ему в голову во время изнасилования, мальчик ответил: Я думал, почему мой папа делает это со мной".

Отец-гомофоб потребовал, чтобы сын держал в тайне произошедшее. «Папа сказал, чтобы я не говорил никому. Я подвел его, и рассказал об этом вам», — добавил мальчик во время опроса.

"Он все еще думает, что поступил скверно", — заключил Даутит, рассказывая о ложных угрызениях совести, которые мучают жертву.