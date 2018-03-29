В библиотеке им. Гагарина прошла встреча с волонтерами заповедников и презентация центра «Бурундук»

Зачем люди идут в волонтеры? Что делают волонтеры? Как попасть в заповедники? На эти и другие вопросы отвечает сотрудница Эколого-просветительского центра «Заповедники», координатор волонтерского проекта «Бурундук» Виктория Косматова.

«Тянет неспроста в заповедные места…те места, что душу трогают…». Песня, которую написал Юрий Лоза , крутилась у меня в голове, когда я шла на встречу с волонтерами. Презентация волонтерского центра «Бурундук» проходила на фестивале «Первозданная Россия» в ЦДХ. Фотографии дикой природы заставляли задуматься, как сберечь этот хрупкий мир для следующих поколений. Зачем люди идут в волонтеры? Чтобы убежать от суеты? Вспомнить «детство босоногое» и вернуться в родные места? Узнать больше об окружающем мире и постараться его сохранить? Наверное, это главная мотивация. Что делают волонтеры? Как попасть в заповедники? На эти и другие вопросы я попросила ответить сотрудницу Эколого-просветительского центра «Заповедники», координатора волонтерского проекта «Бурундук» Викторию Косматову.

До начала беседы Виктория протянула мне анкету «Моё волонтерское призвание».

Волонтерское призвание

Читаю «по стрелочке» и отвечаю на вопросы — сначала себе. Имею ли я возможность путешествовать? Пожалуй, да, в отпуск. По душе ли мне опасная и тяжелая работа? Сомневаюсь. Разбираюсь ли в компьютерах и веб-технологиях? Нет. Еще в перечне — посадка деревьев, уборка мусора –это более знакомо, а также обустройство экотроп, кольцевание птиц, оформление плакатов, проведение экскурсий и мастер-классов, подготовка фоторепортажей… Открываю для себя, что деятельность волонтеров очень разнообразна и по видам работ, и по продолжительности, и по интересам…

-Виктория, вы руководите волонтерским проектом «Бурундук». А как вы сами пришли к волонтерству, ведь многие люди об этом ничего не знают?

— Я была волонтером в студенческие годы. Волонтерский туризм — это замечательно. Можно путешествовать, помогать, учиться чему-то новому и максимально экономить деньги. Странно, что не все об этом знают. Волонтеры могут побывать в заповедниках — уникальных уголках природы, начиная от Камчатки, заканчивая русским Севером, могут стать действительно добровольцами, внести свой вклад в сохранение замечательной природы России . Очень часто вход на эти территории закрыт для посетителей, только волонтерам разрешается побывать в местах, не тронутых цивилизацией, чтобы добрым делом помочь сохранить живое наследие нашей земли. Билет до места человек приобретает за свой счет, а жилье и питание обеспечивает заповедник.

Знакомимся с «Бурундуком»

— В чем заключается работа центра?

-«Бурундук» находит для заповедных территорий волонтеров, а для волонтеров — заповедные территории. По фотографиям в интернете вы представляете себе Кавказ, Байкал… Но поверьте мне, эти фотографии чаще всего сделаны на заповедных территориях. Только там сохраняется еще природа в первозданном виде. В нашей стране 52 государственных национальных парка, 105 государственных заповедников, более 70 государственных заказников, помимо этого еще множество региональных особо охраняемых природных территорий. Знакомые вам — природно-исторический парк «Битцевский лес» и «Тропарево» также относятся к заповедным территориям регионального значения. Напомню, что заповедные территории — это особо охраняемые природные территории. Сокращенно ООПТ — территория, участок земли, акватория, часть моря, на котором сохраняется культурное и природное наследие. Они имеют особый охранный режим, на них ограничивается хозяйственная деятельность.

На плато Маньпупунер. «Здесь был Вася»

— «Бурундук» существует с 2002 года. За это время более 1200 волонтеров приняли участие в международных добровольческих лагерях. На Валдае волонтеры сооружали оригинальные кормушки для птиц, красили деревянную часовню на роднике «Текунок», убирали мусор. Волонтеры работали в Печоро-Илычском заповеднике, на плато Маньпупунер. Всех впечатлила природа северного Урала, загадочные мансийские болваны — каменные столбы, признанные одним из семи чудес России, запомнился сложный подъем на плато. Иногда волонтеры выполняют необычную работы, например, смывают надписи на камнях. Еще есть любители, отметившие свое пребывание надписью «Здесь был Вася».

— Для людей среднего возраста много предложений, а с детьми они могут поехать? Семьями выезжают?

— Да, часто выезжают с детьми семи-восьми лет, не младше, есть такая практика. В этом году как раз были запросы на семейный выезд.

-А организации отправляют своих сотрудников волонтерами?

-Да. В год Экологии многие организации по всей России проводили волонтерские акции для своих сотрудников. В Москве очень популярен для волонтерских акций Природно-исторический парк «Битцевский лес». Так, в прошлом году, в Русском соколином центре, расположенном в Битцевском лесу, проводили волонтерскую акцию для компании «Arconic». Как показывает практика, совместный добровольный труд объединяет лучше, чем корпоративные праздники.

-«Бурундук» — это один из проектов просветительского центра «Заповедники», а какие еще есть программы?

-У нас несколько программ: есть заповедная семинария, где обучаются работники ООПТ, занимаемся развитием познавательного и сельского туризма, создана детско-юношеская программа «Друзья заповедных островов», мы также являемся туроператором — организуем туры по России с обязательным заездом на ООПТ, для молодежи — наш волонтерский центр «Бурундук».

-У «Бурундука» есть варианты для людей старшего возраста? Они могут поехать?

-Да. Во-первых, бывают однодневные волонтерские мероприятия. Москвичи могут поработать в ближайшем национальном парке «Лосиный остров». Недалеко от Москвы, под Серпуховом , есть Приокско-террасный заповедник, где тоже практикуется однодневное волонтерство. Не забывайте, что в нашем городе множество природных парков, где всегда нужны добровольцы, как постоянные, так и на один день. Для людей в возрасте всегда можно что-то найти, они только тяжелую физическую работу не могут выполнять, всё остальное им по силам. Они могут фотографировать, оформлять рисунки, придумывать культурные программы, зажигать молодежь, а их знания и опыт бывают бесценны!

«Кавказский» или «Ергаки»? «Хочу в лагерь!»

-На какой срок едут волонтеры?

-Бывает краткосрочное волонтерство — двухнедельное, но и более длительное — до трех, шести месяцев. Мы знаем случаи, когда волонтеры после экспедиций переселялись в заповедные места на всю жизнь. Волонтерские лагеря были созданы на Алтае , Урале, Кавказе, в Карелии , Сибири, Центральной части России… В этом году ждут заповедник «Кавказский» на Кавказе, «Ергаки» в Красноярском крае , заповедник «Черные земли» в Калмыкии

— Вам удалось посмотреть мир, побывать в разных регионах?

-Да. Была волонтером на Байкале, на Алтае, в центральной Сибири, в Калининграде –моем любимом городе. Ездила за рубеж. Я по образованию эколог, окончила РУДН , поэтому мне всегда были интересны вопросы экологии: экологическое волонтерство, помощь животным, заповедным территориям. Один раз только помогала на строительстве, вернее, реставрации дома, в Португалии . Поняла — не то. Волонтерство — не только поездка, а ещё обучение, постоянно пополняешь свои знания.

-Трудностей много было в поездках?

-Много, особенно в первых поездках. Первая трудность — общение. Каждый человек индивидуалист, а тут надо со всеми делиться, целый день работать в группе, разговаривать, общаться. Набираются разные люди, ты не знаешь, с кем попадешь. Характером можно не сойтись, но всё равно две недели должен отработать, пытаешься искать какие-то компромиссы. Физически тяжело бывало. Но, оглядываешься вокруг, видишь красоту — и всё замечательно. Думаешь, ладно, еще пару часов поработаю. Уже не так страшно.

-Что привлекает волонтеров: романтика, песни у костра? Волонтеры едут «за туманом и за запахом тайги»?

-Есть романтика, но это не походы, какие были в советское время. Люди едут работать, нужно это понимать. Когда мы набираем волонтеров, важно знать их мотивацию. Прежде всего — помощь заповедным территориям.

-Обучиться работе сложно?

-Обучаешься в первый день, и на следующий ты готов консультировать других. Прежде, чем решиться на волонтерскую деятельность, советую определить для себя, что важнее, интереснее. В экспедиции вы можете идти вдоль тропы с большим рюкзаком и каждый день делать что-то полезное для территории. В стационарных лагерях вы живете в домиках или палаточных городках, куда-то выходите, возвращаетесь.

-Какая самая запоминающаяся поездка?

-На Байкал, конечно. Запомнились красота Байкала, культура, о которой я узнала, люди, которых я встретила. Казалось бы, Россия, везде одинакова, а нет. Уважительное отношение местных жителей к Байкалу меня поразило. Хороший лагерь, веселая компания подобралась, появилось много новых знакомых.

-В поездках вас что-то удивляло?

-Каждый раз меня удивляет красота природы, особенно российской. Попадая в заповедные места, спрашиваю себя, почему люди сюда не ездят. Зачем нам нужны другие страны, когда вокруг такая красота? В заповедных местах, где нет дорог, людей, машин, видишь красоту, ближе становишься к природе. Задумываешься, зачем ты живешь, что самое важное.

Всех, кого заинтересовали программы Волонтерского центра «Бурундук» приглашаем подробнее ознакомится с ними и подать заявку через сайт wildnet.ru вкладка «Хочу в лагерь!»

На юго-западе Москвы Волонтерский центр «Бурундук» сотрудничает с волонтерами Московского педагогического государственного университета, а также с Природно-историческим парком «Битцевский лес», который относится к ООПТ регионального значения