«В Америке ты не можешь сказать и потом не сделать»: глава Starta Accelerator — о деловой культуре и стоимости жизни…

Решение перебраться в Нью-Йорк далось нелегко. В Москве у меня был довольно комфортный уровень жизни и хорошая карьера — я работала бренд-менеджером и маркетологом в нескольких компаниях, была собственником бизнесов — школы английского языка и магазина свадебных и вечерних платьев. Но страсть к приключениям и желание учиться новому перебороли все. Я задумалась о поиске работы в Нью-Йорке и в 2009 году окончательно перебралась в США

Екатерина Дорожкина. Фото: Digital Finance Agency

Приехав в Америку, я сходила на несколько интервью, но везде обязательным условием было разрешение на работу или вид на жительство, которого у меня тогда по понятным причинам не было. Я решила заняться консалтингом в сфере маркетинга, которым занималась до отъезда, и через месяц у меня уже было несколько компаний-клиентов. Работала очень много, боялась, что если сразу не налажу дела, придется вернуться. В конце концов я нашла работу в финансовой компании, которая спонсировала мою рабочую визу H1-B и помогла с получением грин-карты.

Как развивалась карьера

Несколько лет работу в крупных корпорациях я совмещала с собственным консалтинговым бизнесом. Но однажды корпорации наскучили, и я поняла, что хочу помогать стартапам. Полученный опыт пригодился в новом проекте Starta Capital VC, к которому я присоединилась в 2015 году в качестве главы акселератора.

Екатерина Дорожкина. Фото: Digital Finance Agency

Акселератор работает с технологическими стартапами из Восточной Европы и занимается поиском таких продуктов, которые имеют шанс выйти на глобальный рынок.

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За девять лет в США я сделала наблюдения об особенностях рабочей культуры, о жизни в Нью-Йорке и о ее стоимости. Этими наблюдениями и хочу поделиться.

Нетворкинг по-американски

Нетворкинг в Америке развит гораздо больше, чем в России . Это часть рабочей культуры, которой начинают учить еще в школе. Непринужденно поддержать беседу на нерабочие темы, улыбаться, представиться и рассказать о себе — это те умения, которыми российские бизнесмены обладают далеко не всегда. Читайте по теме: «Трудности перевода: эксперты — о самых частных ошибках в деловом английском».

В Америке часто бывает, что самый большой начальник будет самым большим шутником в офисе, с белоснежной улыбкой до ушей, всегда первый поинтересуется, как у вас дела. Даже самый закрытый интроверт всегда постарается пойти на контакт, это здесь в крови. В России такой подход часто принимается за фальшь, но для американцев это просто норма жизни. В Starta Accelerator мы уделяем этому очень много внимания и стараемся по максимуму научить этому наших ребят, ведь для стартапа очень многое зависит именно от связей.

Менеджмент: Америка vs. Россия

Мне кажется, что российские топ-менеджеры привыкли в какой-то степени запугивать подчиненных и пытаются достичь продуктивности за счет страха, а система нередко выстроена на том, чтобы выслужиться. При этом они практически всегда очень высококвалифицированы и действительно разбираются в том, что делают — возможно, поэтому и ведут себя немного властно. В Америке начальник будет более участлив и весел, а от сотрудника ожидается чувство личной ответственности за работу и серьезная самодисциплина. Ты не можешь сказать и потом не сделать. Вернее, можешь, но только один раз.

Екатерина Дорожкина с коллегами. Фото: Digital Finance Agency

Управленцы в США очень практичны. Конкуренция всегда поощряется и уважается. Главный фокус — на выполнении задач, логика всегда важнее эмоций, а прибыль важнее каких-либо обстоятельств. Если ситуация требует увольнений или сокращения штата, они не будут думать дважды.

Налоги

Система налогов в США очень гибкая и зависит от многих факторов: семейного статуса, наличия детей и так далее. Если ты один и без детей, около 30% дохода будет уходить на налоги. Я знаю истории, когда американцы вступали в брак с друзьями и подругами или даже соседями по квартире, чтобы получать более высокие бонусы на работе и платить меньше налогов.

Сколько стоит жизнь в Нью-Йорке

Расходы на жизнь в Нью-Йорке зависят от трат на личные нужды. Приведу примерный расчет.

Аренда жилья для одного-двух человек — примерно $1000 в месяц. Хорошая квартира на Манхэттене или недалеко от него с двумя спальнями будет стоить $3500-4000 в месяц. К этим суммам надо прибавить счета за электричество и газ, вода оплачивается собственником жилья.

Проезд на общественном транспорте — $121 ($2,75 за одну поездку).

Еда. Если питаться исключительно в ресторанах, то на еду я бы отвела от $200 в неделю (потолка тут нет, можно и один раз поесть за $1000). Если готовить дома, то цифра снижается до $100.

Телефон с удобным тарифом и безлимитным интернетом стоит $40-70 в месяц, но это — контракт, для которого нужно иметь документы в США.

Расходы на автомобиль сильно зависят от класса авто и типа выбранной страховки. Есть брать машину на длительный срок в лизинг, получится около $500 в месяц. При этом машина полностью обслуживается и заменяется на новую каждые два года. Если арендовать автомобиль на пару дней, выйдет около $200 долларов.

Нью-Йорк. Фото: unsplash.com Купить машину гораздо дешевле — подержанное, но вполне приличное авто обойдётся в $5000-6000 (а можно найти и за $1500-2000). Правда, парковки здесь почти везде платные. Бесплатные найти трудно, они по большей части расположены за пределами центра в жилых зонах. Одна заправка стоит $30-50 долларов, в зависимости от машины.

Медицинская страховка может выйти очень дорогой, но без неё пойти к врачу будет совсем дорого. Самые дешевые страховки начинаются от $30 в месяц, но в них не входит, например, стоматолог, и остальное обслуживание предоставляется по минимуму. Страховка получше будет стоить уже в районе $500 на человека в месяц, страховка на компанию в среднем — $10000 в год.

Участие в платных мероприятиях стоит от $15-20.

На непредвиденные расходы надо добавить еще $300-500 в месяц.

Стоимость жизни в Нью-Йорке в месяц

Аренда жилья

$1000-4000

Проезд

$121 Еда от $800 Телефон

$40-70 Автомобиль

от $500 Медицинская страховка

$30-500 Непредвиденные расходы

$300-500 3 факта о Нью-Йорке, которые я узнала после переезда

Если в США набрать 911, то приедут сразу и скорая, и пожарные, и полиция. Иногда это выглядит немного комично, например, если нужно снять кота с дерева.

Метро в Нью-Йорке самое большое в мире (по количеству станций, их 472) и оно работает круглосуточно, но не всегда хорошо — существует реальная опасность опоздать на работу из-за того, что твой поезд, например, неожиданно перешел на экспресс-маршрут и пропустил нужную станцию.

Все моются под душем, а ванну принимать не очень принято, для этого есть джакузи.

Что удивило

Первое время шокирующий эффект оказывала китайская кухня, очень популярная в Нью-Йорке. Пельмени с начинкой из свинины, перемешанной с мясом креветок, лягушачьи головы с глазами и очень странные запахи.

Американцы сильно привержены своей системе исчислений, хотя все, кого я спрашивала, единогласно признают, что метрическая система и шкала Цельсия яснее и понятнее. В километре 1000 метров, легко делать вычисления. Когда я предлагала кому-то посчитать в уме, сколько футов в миле или инчей в футе, все воспринимали этот вопрос как шутку.

Топ любимых мест в Нью-Йорке

Джимми Хендрикс. В Нью-Йорке сложно выбрать, куда пойти, поэтому для себя я выбрала несколько интересных мест: например, Cafe Wha?, которое находится в подвале. Там никогда не ловит телефон, поэтому можно просто расслабиться и наслаждаться отличной музыкой. Кстати, здесь раньше тусили Боб Дилан

Cafe Wha? Источник: trekearth.com Если хочу вкусно поесть и насладиться атмосферой, выберу АВС Kitchen. Еще люблю бывать на крыше одного из бывших заводов (сейчас это коворкинг) в Лонг Айленд сити — оттуда открывается потрясающий вид на Манхэттен.

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