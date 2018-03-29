В Костромской области три человека умерли от отравления

В Антроповском районе в один день умерли сразу три человека. По предварительной причине, смерть наступила из-за отравления спиртосодержащей жидкостью, которую они пили все вместе, сообщает следственное управление СК РФ по Костромской области . Сотрудники ведомства начали по этому факту доследственную проверку.

Первый труп нашли в одной из квартир в Антропово. Умерла 52-летняя женщина. Через час в больнице умерли 45-летняя женщина и 38-летний мужчина.

По предварительным данным, накануне все трое совместно употребляли спиртосодержащую жидкость для омывания стекол, — сообщили в СУ СК по Костромской области.

Окончательной эту причину назвать нельзя, еще проводятся проверки и исследования, которые помогут точно сказать, от чего наступила смерть этих людей.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.