Выездная проверка с участием полиции: узнать причину обращения к ОВД не получится

В письме рассмотрена тема правомерности участия полиции в выездных проверках налоговиков

Не нарушает ли такой совместный контроль права предпринимателей?

Пункт 1 статьи 36 НК РФ предоставляет инспекциям право привлекать органы внутренних дел (ОВД) к таким мероприятиям по специальному запросу.

Правда, в Кодексе не указаны причины, при которых финансисты обращаются к полиции за помощью.

Они прописаны в другом документе, а именно — в Инструкции к Приказу МВД России от 30.06.2009 № 495.

Инструкция гласит, что обратиться с запросом к ОВД инспекторы могут как перед началом контроля, так и уже в его процессе.

Пункт 8 указанного документа называет следующие причины для запроса к полиции:

у ФНС есть сведения о нарушении закона, и есть потребность провести контроль именно с приглашением сотрудников ОВД; нарушение обнаружено ОВД, в этом случае полиция должна в десятидневный срок выявленную информацию передать в инспекцию для вынесения решения о проверке; когда обстоятельства требуют специальных мер: выемки документов, организации исследований, опросов, и т.д. ; когда сотрудникам инспекции требуется защита.

О наличии решения о проведении совместной с полицейскими проверки инспекторы обязаны проверяемого известить.

А вот с самим мотивированным запросом фискалы знакомить налогоплательщика не обязаны.

Сославшись на 36 статью НК, финансисты отметили, что совместные с ОВД выездные контрольные мероприятия права предпринимателей не нарушают.

ПИСЬМО ФНС РФ от 21.03.2018 № ЕД-19-2/69@

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»