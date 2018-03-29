Почему Запад устроил крестовый поход против России

На протяжении большей части десятилетия США Соединенное Королевство (СК) и ЕC вели и ведут кампанию по подрыву и свержению власти в России и, в частности, по свержению президента Путина. На кону фундаментальные вопросы, включая реальную вероятность ядерной войны.

Самая недавняя — и, пожалуй, самая злобно-ядовитая — кампания западной пропаганды состоит в обвинениях, выдвинутых режимом СК, возглавляемым премьер-министром Терезой Мэй . Британцы утверждали, что российские секретные агенты организовали заговор с целью отравления в Англии бывшего российского перебежчика и его дочери, что представило угрозу суверенитету и безопасности британского народа. Совершенно никаких доказательств представлено не было. Вместо этого СК выдворило российских дипломатов и выступило с требованием более жестких санкций для того, чтобы повысить напряженность.

Встает ряд вопросов относительно происхождения и нарастающей интенсивности этой антироссийской враждебности.

Почему западные режимы сейчас чувствуют, что Россия представляет для них большую угрозу, чем раньше? Считают ли они, что Россия сейчас более уязвима для западных угроз и нападок? Почему западные военные руководители стремятся подорвать оборону России? Считают ли экономические элиты США, что возможно спровоцировать экономический кризис и падение власти президента Путина? В чем заключается стратегическая цель лиц, определяющих политику Запада? Почему режим СК именно сейчас пошел на то, чтобы возглавить антироссийский крестовый поход при помощи фальшивых обвинений в отравлении?

Исторический контекст западной агрессии

Существуют несколько фундаментальных исторических факторов, уходящих в 1990-е годы, которые определяют нынешний прилив враждебности Запада по отношению к России.

Первый и самый главный: в 1990-х США привели Россию в упадок, низведя ее до государства-вассала, а себя возвели на положение государства-руководителя однополярного мира.

Второй: западные элиты грабили российскую экономику, захватывая и отмывая сотни миллиардов долларов. Главными бенефициарами стали Уолл-Стрит, банки лондонского Сити и заморские налоговые небеса.

Третий: США захватили и контролировали избирательный процесс в России и мошенническим образом обеспечили «избрание» Ельцина.

Четвертый: Запад привел в упадок военные и научные институты России и придвинул свои вооруженные силы к ее границам.

Пятый: Запад добился того, что Россия стала неспособной поддерживать своих союзников и независимые правительства в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке. Россия стала неспособной оказывать помощь своим союзникам на Украине Кубе , в Северной Корее Ливии и т.д.

После распада ельцинского режима и избрания президента Путина Россия вернула себе свой суверенитет, восстановила свою экономику, перестроила и укрепила свои военные и научные институты. Была резко сокращена бедность, а свободу рук пользующихся поддержкой Запада капиталистов-гангстеров урезали, некоторых посадили в тюрьму, другие бежали — главным образом, в СК и США.

Историческое восстановление России и постепенный рост ее влияния в мире разрушило претензии США на управление однополярным миром. Восстановление России и обретение ею контроля над своими экономическими ресурсами сократило господство США, особенно над российскими газовыми и нефтяными месторождениями.

По мере того, как Россия консолидировала свой суверенитет и стала прогрессировать в экономической, социальной, политической и военной областях, Запад усилил свою враждебность, рассчитывая вернуть Россию в Темные Времена 1990-х.

США организовали многочисленные заговоры, военные интервенции и мошеннические выборы с тем, чтобы окружить и изолировать Россию. Целями стали Украина, Ирак Сирия , Ливия, Йемен и союзники России в Центральной Азии. Расширилась сеть военных баз НАТО

В качестве цели была выбрана экономика России — против российского импорта и экспорта были применены санкции. Президента Путина в западных СМИ подвергли ядовитой пропагандистской кампании. Американские неправительственные организации финансировали оппозиционные партии и оппозиционных политиков.

Кампания США-ЕС по выталкиванию России в прошлое провалилось.

Кампания по окружению провалилась.

Украина распалась — союзники России взяли под контроль восток страны; Крым проголосовал за воссоединение с Россией. Сирия присоединилась к усилиям России по уничтожению вооруженных вассалов США. Россия прибегла к услугам многосторонней торговой, транспортной и финансовой системе Китая

Поскольку фантазии США об однополярном мире рассеивались, это спровоцировало глубокую обиду, негодование, враждебность и систематические контратаки. Дорогостоящая и провальная война США с террором стала костюмированной репетицией экономической и идеологической войны против Кремля. Историческое восстановление России и поражение Запада в его усилиях откатить ее назад в историю интенсифицировали идеологическую и экономическую войну.

Британский заговор с отравлением был состряпан для того, чтобы повысить экономическую напряженность и подготовить западную публику к повышению уровня военной конфронтации.

Россия не представляет собой угрозу для Запада: она занята восстановлением своего суверенитета с целью построения многополярного мира. Президент Путин — не «агрессор», но он отказывается позволить вернуть Россию в вассальное состояние.

Президент Путин популярен в России и ненавидим в США именно потому, что он является противоположностью Ельцину — он воссоздал экономику, он сопротивляется санкциям, а также защищает границы России и ее союзников.

Заключение

Ответом на поставленные вопросы будет следующее.

Западные режимы признают, что Россия представляет собой угрозу их глобальному господству; они знают, что со стороны России не исходит угрозы вторжения в ЕС , на территорию Северной Америки или их вассалов. Западные режимы считают, что они могут свалить Россию посредством экономической войны, включая санкции. Фактически же, Россия стала более самодостаточной, диверсифицировала набор своих торговых партнеров, включая Китай и даже Саудовскую Аравию и других западных союзников.

Демонстрация передовых ядерных и иных систем оружия произвела мощное отрезвляющее воздействие, особенно на военных руководителей США, для которых стало ясно, что Россия неуязвима для нападения.

Запустив «ядовитый заговор» против России, Британия предприняла попытку объединить ЕС и придать значение Евросоюзу и США. Премьер-министр Мэй провалилась. Brexit все равно заставит СК порвать с ЕС.

Для Британии президент Трамп не заменит Евросоюз в качестве торгового партнера. При том, что и ЕС, и Вашингтон, может быть, и поддерживают «крестовый поход» СК против России, они в этом вопросе будут преследовать свои собственные повестки дня, в которых нет места для СК.

Словом, в силу различных исторических и ныне действующих причин СК, ЕС и США сбились в шайку против России. Эксплуатация Британией антироссийского заговора представляет собой временную уловку, призванную объединить эту шайку. Но этот заговор не отменит неизбежного глобального упадка и откола СК.

Россия останется глобальной державой. Она продолжит свое развитие под руководством президента Путина. Западные державы продолжат разделять своих соседей и заниматься с ними содомией. Они считают, что это их лучшее решение относительно того, как принять многополярный мир и действовать в нем.

Автор: —Джеймс Пятрас — профессор социологии Университета Бингхэмтон ( Нью-Йорк ), написал 62 книги, изданные на 29 языках мира, более чем 600 статей, опубликованных в специализированных научных журналах, и более 2000 статей, напечатанных в ведущих мировых общественно-политических изданиях.

Публикуется с разрешения издателя.

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