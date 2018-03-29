Федеральная торговая палата Австрии подвергла критике протекционистскую политику США 

Вена, 29 марта /Синьхуа/ — Принятая американской администрацией политика протекционизма привела к ухудшению международных экономических связей и оказала негативное влияние на ЕС. Об этом недавно в интервью корр. Синьхуа заявил заместитель председателя Федеральной торговой палаты Австрии Кристоф Мацнеттер.
Как отметил К. Мацнеттер, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард недавно подчеркнула, что в торговых войнах не бывает победителей, она призвала политиков «Группы 20» сотрудничать для уменьшения торговых барьеров и предотвращения эскалации торгового протекционизма.
По словам К. Мацнеттера, высказывания К. Лагард были сделаны в ответ на действия администрации Дональда Трампа. США на протяжении долгого времени являлись главным сторонником систем многосторонней торговли, таких как ВТО, однако сейчас они нарушают правила ВТО, нанося ущерб интересам сторон. По его мнению, сотрудничество со странами, которые готовы расширять торговые связи с другими, отвечает интересам ЕС.
В конце прошлого года К. Мацнеттер принял участие в Диалоге между КПК и политическими партиями мира на высоком уровне, состоявшемся в Пекине. Благодаря данному диалогу, К. Мацнеттер лучше ознакомился со внешней политикой Китая. «Китай является партнером ЕС по ряду вопросов», — заверил он. —0—