«Кировэнерго» напоминает: в электросетевой компании существует налаженная система обслуживания потребителей

Технологическое присоединение входит в число приоритетных направлений деятельности филиала. «Кировэнерго» стремится сделать процедуру подачи заявки на подключение к электрическим сетям максимально удобной для потребителя. На сегодняшний день существует несколько способов подачи заявки на ТП.

Личное обращение в офисы обслуживания потребителей

Сегодня в филиале «Кировэнерго» действуют три таких офиса.

Центр обслуживания потребителей, г. Киров

Адрес: 610000, Кировская обл., г. Киров, ул. Спасская, 51 График работы:

Пн. -Пт. : с 08:00 до 17:00 без перерыва

Выходные дни: суббота, воскресенье.

Адрес: 613150, Кировская обл., г. Слободской, ул. Трактовая, 103 График работы:

Пн., Ср. : с 8:00 до 17:00, обед: с 12:00 до 12:48 Вт., Чт., Пт. : с 8:00 до 12:00 Выходные дни: суббота, воскресенье.

Телефон: 8 (83362) 4-86-81 Пункт по работе с потребителями, г. Киров, Нововятский район

Адрес: 610013, Кировская обл., г. Киров, ул. Парковая, 16 График работы:

Пн., Ср. : с 8:00 до 17:00, Обед: с 12:00 до 12:48 Вт., Чт., Пт. : с 8:00 до 12:00 Выходные дни: суббота, воскресенье.

Телефон: 8 (8332) 31-60-38 Кроме того, заявки можно подать в информационных пунктах, которые работают в каждом районе области на базах РЭС (районов электрических сетей) филиала «Кировэнерго».

Отправка заявки на технологическое присоединение по почте

Заявка направляется в 2 экземплярах. Бланк заявки для заполнения можно скачать с сайта (см. ниже) или взять заранее в одном из офисов обслуживания потребителей. Подробности данного способа отправки узнавайте по телефону контакт-центра ПАО «МРСК Центра и Приволжья», либо в любом офисе обслуживания потребителей.

Интерактивный, через личный кабинет на сайте компании

Направить заявку и первичные документы для заключения договора об осуществлении технологического присоединения можно, не выходя из дома или офиса. Для этого необходимо пройти несложную процедуру регистрации в «Личном кабинете» на сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья» http://www.mrsk-cp.ru.

Использование интерактивного сервиса «Личный кабинет» позволяет получить дополнительное преимущество при оформлении заявки на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей категории «Малый и средний бизнес».

Воспользоваться интерактивными сервисами можно и на официальном сайте «Портал электросетевых услуг ПАО „Россети“ https://портал-тп.рф/. (для заявителей с мощностью энергопринимающих устройств до 150 кВт включительно или на временное присоединение).

На данном сайте доступен расчет стоимости услуг, потребители могут посмотреть состояние поданных заявок, подать показания приборов учета, узнать график плановых ограничений электроэнергии и информацию об аварийных отключениях, подать запрос на получение информации о состоянии электроустановок. Портал разработан в соответствии с Едиными стандартами качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утвержденными Приказом Минэнерго России от 15 апреля 2014 г. N 186.

Кроме того, проконсультироваться и получить всю необходимую информацию, касающуюся техприсоединения, Вы можете по бесплатному телефону Контакт-центра ПАО „МРСК Центра и Приволжья“: 8-800-100-33-00.

Фото — Пресс-служба филиала „Кировэнерго“