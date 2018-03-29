Мужчина остался в разрушенном войной Алеппо ради заботы о животных

Последние несколько лет Сирия упоминается в СМИ как место масштабных военных действий с последующими разрушениями и человеческими жертвами. Однако также временами в прессе упоминают и о Мохаммеде Алаа Аль Джалила, который оказался тем, кто решил заботиться об оставленных животных. Мужчина заправлял приютом для оставленных котов в городе Алеппо, но после прихода сюда войны, примерно год назад, помещение оказалось разрушено, а также погибли несколько животных. Место носило название Il Gattaro D’Aleppo, а сам владелец называл его Домом Эрнесто, сделав это в честь любимого кота. Разместиться там могли несколько десятков питомцев. Несмотря на разруху, усилиями местных приют удалось восстановить, и сейчас там разместились свыше 60 котов, парочка спасенных обезьян, собаки и кролики, а также голуби. Кроме того, заботится Джалила и о примерно 30 котах, оставшихся в размещенных поблизости домах, которые брошены жителями вместе с домашними любимцами. Сейчас война снова приближается, но у мужчины отсутствуют средства, чтобы перенести животных в другое место, притом бросать их он не намерен. Житель Алеппо рассказывает, что улицы забросаны снарядами, дома разрушены, и иногда работникам приюта приходится прятаться в подвалах, не имея возможности отправиться на работу. Местному ветеринару однажды и вовсе пришлось добираться под огнем, прячась от выстрелов за деревьями и полуразваленными зданиями. Мохаммед не может оставаться в стороне, поскольку чувствует ответственность за всех животных, что приютил. Кроме того, основную часть дня мужчина трудится водителем скорой помощи, забирая раненых, порой даже из зоны ведения боевых действий. Он очень переживает за своих питомцев, отмечая, что животные тоже напуганы выстрелами, и иногда из-за стресса отказываются есть. Существует место благодаря пожертвованиям, а еще в центре Мохаммеда им оказывают ветпомощь и стерилизуют. Местные коты не оставляют свои дома, даже несмотря на то, что люди там больше не обитают, но все равно приходят к приюту, чтобы поесть. Чтобы хоть немного создать иллюзию мирной жизни, гражданин Сирии выращивает в приюте цветы, считая, что для котов это только на пользу. Они любят зелень, деревья и природу.

​Перенести приют в другое место возможно, но только в теории. Из-за войны границы САР закрыты, и Мохаммед не знает, где в стране сейчас может быть безопасно, ведь военные действия способны переместиться куда-угодно. Ему остается лишь надеяться, что они не затронут их «островок безопасности».