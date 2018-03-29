Два десятка кирпичных контейнерных площадок нового образца появились в Алтуфьеве

Одной из тем заседания Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский, которое прошло 27 марта, стала программа реконструкции контейнерных площадок на территории района. С докладом по итогам работы за прошедший год выступил глава управы Владимир Кузьменко

— В рамках данной программы, в соответствии с рекомендацией Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы , были заменены 20 контейнерных площадок. Площадки нового образца — кирпичные, с секциями для инвентаря и одежды, — подчеркнул Владимир Кузьменко.

Напомним, заседания Совета депутатов МО Алтуфьевский проводят каждый четвертый вторник месяца, принять участие в них может любой житель района. (вт)