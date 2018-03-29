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Два десятка кирпичных контейнерных площадок нового образца появились в Алтуфьеве
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Два десятка кирпичных контейнерных площадок нового образца появились в Алтуфьеве 

Управа Алтуфьевского района 1 час назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
Одной из тем заседания Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский, которое прошло 27 марта, стала программа реконструкции контейнерных площадок на территории района. С докладом по итогам работы за прошедший год выступил глава управы Владимир Кузьменко.
— В рамках данной программы, в соответствии с рекомендацией Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы, были заменены 20 контейнерных площадок. Площадки нового образца — кирпичные, с секциями для инвентаря и одежды, — подчеркнул Владимир Кузьменко.
Напомним, заседания Совета депутатов МО Алтуфьевский проводят каждый четвертый вторник месяца, принять участие в них может любой житель района. (вт)
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