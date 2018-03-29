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Отчитаться перед налоговой для ИП на спецрежимах стало проще
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Отчитаться перед налоговой для ИП на спецрежимах стало проще 

Время бухгалтера 1 час назад
С начала 2017 года действуют поправки к НК РФ, по которым физлица, оказывающие услуги другим физлицам для личных или домашних нужд и не привлекающие при этом наемных работников, а также не являющиеся при этом ИП, должны вставать на налоговый учет по добровольному уведомлению.
Освобождаются от НДФЛ услуги сиделок и нянь, репетиторов, уборщиц и помощников по хозяйству. Об этом сказано в п. 70 ст. 217 НК РФ. Региональное законодательство может устанавливать другие виды услуг, оплата за которые освобождается от НДФЛ. Эти положения действуют на доходы, которые граждане получили в налоговых периодах 2017 и 2018 гг.
Кроме этого, ИП могут пользоваться особыми налоговыми режимами патентной системой, УСН или ЕНВД. При этом по п. 4 ст. 346.20 для ИП, работающих по УСН или ПСН и зарегистрировавшихся после того, как указанные выше поправки заработали, может быть установлена нулевая налоговая ставка.
Такие предприниматели не платят НДФЛ и налог на имущество физлиц. Это касается доходов, полученных от их деятельности, а также имущества, которым ИП пользуются для работы, кроме объектов из списка, определяемого в п. 7 ст. 378.2 НК РФ.
Они также освобождены от уплаты НДС, кроме ввозного и уплачиваемого по ст. 161 и 174.1 НК РФ и от бухучета, а налоговый учет осуществляют в упрощенном формате. Декларации по УСН сдаются в налоговую по окончании календарного года.
Декларации при использовании ПСН подавать не нужно вовсе.
ПИСЬМО Минфина РФ от 20.03.2018 № 03-11-11/17116
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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