Отчитаться перед налоговой для ИП на спецрежимах стало проще

С начала 2017 года действуют поправки к НК РФ , по которым физлица, оказывающие услуги другим физлицам для личных или домашних нужд и не привлекающие при этом наемных работников, а также не являющиеся при этом ИП, должны вставать на налоговый учет по добровольному уведомлению.

Освобождаются от НДФЛ услуги сиделок и нянь, репетиторов, уборщиц и помощников по хозяйству. Об этом сказано в п. 70 ст. 217 НК РФ. Региональное законодательство может устанавливать другие виды услуг, оплата за которые освобождается от НДФЛ. Эти положения действуют на доходы, которые граждане получили в налоговых периодах 2017 и 2018 гг.

Кроме этого, ИП могут пользоваться особыми налоговыми режимами патентной системой, УСН или ЕНВД. При этом по п. 4 ст. 346.20 для ИП, работающих по УСН или ПСН и зарегистрировавшихся после того, как указанные выше поправки заработали, может быть установлена нулевая налоговая ставка.

Такие предприниматели не платят НДФЛ и налог на имущество физлиц. Это касается доходов, полученных от их деятельности, а также имущества, которым ИП пользуются для работы, кроме объектов из списка, определяемого в п. 7 ст. 378.2 НК РФ.

Они также освобождены от уплаты НДС, кроме ввозного и уплачиваемого по ст. 161 и 174.1 НК РФ и от бухучета, а налоговый учет осуществляют в упрощенном формате. Декларации по УСН сдаются в налоговую по окончании календарного года.

Декларации при использовании ПСН подавать не нужно вовсе.

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»