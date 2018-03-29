Кинотеатры «Космос», «Звезда» и «Юность» впервые станут площадками ММКФ в 2018 г. 

Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя департамента культуры Москвы Владимир Филиппов.
«В этом году мы продолжаем поддерживать Московский международный кинофестиваль — самый авторитетный в России. Мы в этом году вместе с организаторами ММКФ расширяем площадку проведения фестиваля и кинотеатры сети «Московское кино» впервые, в таком широком формате, являются официальными площадками ММКФ. Это кинотеатры «Космос», «Звезда» и «Юность», — сказал В. Филиппов.
Он напомнил, что ММКФ в этом году пройдет в столице с 19 по 26 апреля.