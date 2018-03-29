Ещё
Кинотеатры «Космос», «Звезда» и «Юность» впервые станут площадками ММКФ в 2018 г.
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кинотеатры «Космос», «Звезда» и «Юность» впервые станут площадками ММКФ в 2018 г. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя департамента культуры Москвы Владимир Филиппов.
«В этом году мы продолжаем поддерживать Московский международный кинофестиваль — самый авторитетный в России. Мы в этом году вместе с организаторами ММКФ расширяем площадку проведения фестиваля и кинотеатры сети «Московское кино» впервые, в таком широком формате, являются официальными площадками ММКФ. Это кинотеатры «Космос», «Звезда» и «Юность», — сказал В. Филиппов.
Он напомнил, что ММКФ в этом году пройдет в столице с 19 по 26 апреля.
Агентство «Москва»: последние новости
Законопроект о штрафах до 100 тыс. руб. для исполнителей гособоронзаказа за нарушение сроков внесен в ГД Cтуденты аграрного университета им. К.Тимирязева передадут в Кемерово 64 яблони в память о погибших Производство по делу о признании ЦППК банкротом прекращено
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»35
В последний раз20
Для россиян предложили ввести новый вид наказания146
Британию встревожила российская «Мертвая рука»440
Чиновников наказали за банкет в день траура112
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
00:12
Названа причина отказа от похорон Анофриева в Москве
Шоу-бизнес
01:27
В столице превышена норма сероводорода
Новости Москвы
08:27
Британию встревожила российская «Мертвая рука»
Армия Оружие
03:00
Для россиян предложили ввести новый вид наказания
Общество Политика
00:25
Москвичей избавят от очередей в музеях
Новости Москвы
00:15
Дуров назвал причину сбоя в Telegram
Наука и техника
01:42
Синоптики рассказали о первом весеннем дожде
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение