Кинотеатры «Космос», «Звезда» и «Юность» впервые станут площадками ММКФ в 2018 г.

Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя департамента культуры Москвы Владимир Филиппов.

«В этом году мы продолжаем поддерживать Московский международный кинофестиваль — самый авторитетный в России . Мы в этом году вместе с организаторами ММКФ расширяем площадку проведения фестиваля и кинотеатры сети «Московское кино» впервые, в таком широком формате, являются официальными площадками ММКФ. Это кинотеатры «Космос», «Звезда» и «Юность», — сказал В. Филиппов.

Он напомнил, что ММКФ в этом году пройдет в столице с 19 по 26 апреля.