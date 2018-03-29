Ещё
Воронежцев просят о помощи в поисках без вести пропавшего мужчины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Воронежцев просят о помощи в поисках без вести пропавшего мужчины 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
46-летний Владислав Кочетов исчез полторы недели назад.
Жителей Воронежской области просят о помощи в поисках без вести пропавшего 46-летнего Владислава Кочетова. Утром 18 марта мужчина ушёл из своего дома на улице Ильича в Воронеже, и с тех пор о нём нет никаких вестей. Объявление о розыске опубликовал поисково-спасательный отряд «Черноземье». Рост Владислава 180 сантиметров, у него худощавое телосложение, седые волосы средней длины, карие глаза. Известно, что в день исчезновения на нём были куртка болотного цвета, черные ботинки. Если вы располагаете информацией, которая может помочь в поисках Владислава, просьба сообщить об этом по телефонам: 89066702344, 112 или 02.
Вести Воронеж: последние новости
В Воронеже может открыться ресурсный центр волонтёров Воронежские ТОСы представят конкурсной комиссии свои проекты Эвакуация авто и миграция парковок. Как в Воронеже проходит уборка снега
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»35
В последний раз20
Для россиян предложили ввести новый вид наказания146
Британию встревожила российская «Мертвая рука»440
Чиновников наказали за банкет в день траура112
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
00:12
Названа причина отказа от похорон Анофриева в Москве
Шоу-бизнес
01:27
В столице превышена норма сероводорода
Новости Москвы
08:27
Британию встревожила российская «Мертвая рука»
Армия Оружие
03:00
Для россиян предложили ввести новый вид наказания
Общество Политика
00:25
Москвичей избавят от очередей в музеях
Новости Москвы
00:15
Дуров назвал причину сбоя в Telegram
Наука и техника
01:42
Синоптики рассказали о первом весеннем дожде
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение