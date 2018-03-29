Воронежцев просят о помощи в поисках без вести пропавшего мужчины 

46-летний Владислав Кочетов исчез полторы недели назад.
Жителей Воронежской области просят о помощи в поисках без вести пропавшего 46-летнего Владислава Кочетова. Утром 18 марта мужчина ушёл из своего дома на улице Ильича в Воронеже, и с тех пор о нём нет никаких вестей. Объявление о розыске опубликовал поисково-спасательный отряд «Черноземье». Рост Владислава 180 сантиметров, у него худощавое телосложение, седые волосы средней длины, карие глаза. Известно, что в день исчезновения на нём были куртка болотного цвета, черные ботинки. Если вы располагаете информацией, которая может помочь в поисках Владислава, просьба сообщить об этом по телефонам: 89066702344, 112 или 02.