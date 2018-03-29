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В США в команду чирлидерш впервые в истории взяли мужчин
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В США в команду чирлидерш впервые в истории взяли мужчин 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Представители Американской национальной футбольной лиги впервые приняли в команду чирлидерш мужчин. Первопроходцами стали профессиональные танцоры Куинтон Перон и Наполеан Джиннис, которые будут поддерживать клуб Los Angeles Rams, сообщает USA Today.
Всего в отборе на роль чирлидеров участвовали 76 человек. Помимо двух мужчин, в команду поддержки футбольного клуба входят 40 девушек.
Congratulations to our 2018 Los Angeles Rams Cheerleaders! pic.twitter.com/gYlXtC0BOd
— Rams Cheerleaders (@LARamsCheer) 26 марта 2018 г.
До того, как стать участниками команды поддержки, Джиннис и Перон занимались классическими танцами. В составе группы чирлидерш им придется не только танцевать, но и исполнять акробатические трюки.
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