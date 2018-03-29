В США в команду чирлидерш впервые в истории взяли мужчин

Представители Американской национальной футбольной лиги впервые приняли в команду чирлидерш мужчин. Первопроходцами стали профессиональные танцоры Куинтон Перон и Наполеан Джиннис, которые будут поддерживать клуб Los Angeles Rams, сообщает USA Today

Всего в отборе на роль чирлидеров участвовали 76 человек. Помимо двух мужчин, в команду поддержки футбольного клуба входят 40 девушек.

Congratulations to our 2018 Los Angeles Rams Cheerleaders! pic.twitter.com/gYlXtC0BOd

— Rams Cheerleaders (@LARamsCheer) 26 марта 2018 г.

До того, как стать участниками команды поддержки, Джиннис и Перон занимались классическими танцами. В составе группы чирлидерш им придется не только танцевать, но и исполнять акробатические трюки.