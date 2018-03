А у тебя сын — чирлидерша: впервые в истории США мужчины стали чирлидерами

Квинтон Перон (Quinton Peron) и Наполеан Джиннис (Napolean Jinnies) стали первыми мужчинами в истории американской Национальной футбольной лиги, которых приняли в группу поддержки. Они будут выполнять ту же танцевальную программу, что и девушки-чирлидерши, тогда как обычно мужчины в группах поддержки только исполняют трюки, но не танцуют.

Перон и Джиннис занимались классическими танцами всю жизнь. Их выбрали из 76 кандидатов для команды группы поддержки, состоящей из 40 чирлидерш.

Квинтон Перон.

Наполеан Джиннис.

По словам Джинниса, отбор был сумасшедшим, ни на что не похожим. «Отбор проходил на протяжении трех недель, и все это время у нас были постоянные репетиции и собеседования. Но это было удивительное чувство, когда тебя снова и снова приглашали вернуться для новых испытаний».