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А у тебя сын — чирлидерша: впервые в истории США мужчины стали чирлидерами
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А у тебя сын — чирлидерша: впервые в истории США мужчины стали чирлидерами 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Квинтон Перон (Quinton Peron) и Наполеан Джиннис (Napolean Jinnies) стали первыми мужчинами в истории американской Национальной футбольной лиги, которых приняли в группу поддержки. Они будут выполнять ту же танцевальную программу, что и девушки-чирлидерши, тогда как обычно мужчины в группах поддержки только исполняют трюки, но не танцуют.
Источник: usatoday.com  Thanks for having us #GoodMorningAmerica @LARamsCheer pic.twitter.com/qzoSFOVYIS
— Napoleon Jinnies (@NapoleonJinnies) 28 марта 2018 г.
Перон и Джиннис занимались классическими танцами всю жизнь. Их выбрали из 76 кандидатов для команды группы поддержки, состоящей из 40 чирлидерш.
A post shared by Quinton Peron (@itsaquintonthing) on  Mar 24, 2018 at 8:10pm PDT  Квинтон Перон.
A post shared by Napoleon Jinnies (@napoleonjinnies) on  Mar 12, 2018 at 4:40pm PDT  Наполеан Джиннис.
Congratulations to our 2018 Los Angeles Rams Cheerleaders! pic.twitter.com/gYlXtC0BOd
— Rams Cheerleaders (@LARamsCheer) 26 марта 2018 г.
По словам Джинниса, отбор был сумасшедшим, ни на что не похожим. «Отбор проходил на протяжении трех недель, и все это время у нас были постоянные репетиции и собеседования. Но это было удивительное чувство, когда тебя снова и снова приглашали вернуться для новых испытаний».
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