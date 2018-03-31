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После вмешательства СМИ подрядчик ликвидировал свалку на детской площадке в центре Ростова
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После вмешательства СМИ подрядчик ликвидировал свалку на детской площадке в центре Ростова 

161.ru 18 минут назад
Фото: 161.ru
Строительный мусор, который месяцами лежал на детской площадке рядом с домом № 89/64 по улице Красноармейской, убрали после публикации на 161.ru. Об этом редакции портала сообщил местный житель Денис.
Раньше здесь лежали доски, водосточные трубы, металлические листы, которые от ветра разлетались в разные стороны. Все эти предметы могли легко воспламениться, а также нанести травмы и увечья гуляющим рядом детям.
Неделю назад Денис направил письмо в администрацию Кировского района с просьбой принять соответствующие меры, но никакой реакции от чиновников так и не увидел. Сотрудники районного управления ЖКХ пояснили корреспонденту 161.ru, что 28 марта на место выезжали представители областного Фонда капремонта совместно с подрядчиком, который занимается ремонтом здания.
— Они приехали туда, чтобы обсудить выявленные во время работ недостатки, на встрече присутствовали жильцы, однако никто из них тему стихийной свалки не поднял, — прокомментировали чиновники.
Ради интереса активный горожанин зашел на сайт «Реформа ЖКХ» и выяснил, что по данному адресу капремонт завершили еще в прошлом году — акт приёмки работ подписан 15.09.2017 года, а, следовательно, строительный мусор обязана была вывезти подрядная организация.
— После вмешательства СМИ ситуация изменилась уже на следующий день. Вчера утром я уехал на работу — мусор был, а вернулся — его уже нет. Чистая детская площадка, какой она и должна быть! — подчеркнул Денис.
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