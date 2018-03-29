Доски, трубы и старая ванна: детскую площадку в центре Ростова превратили в стихийную свалку

Ростовчанин Денис Величко пожаловался на строительный мусор, который, с его слов, около полугода лежит на детской площадке рядом с домом № 89/64 по улице Красноармейской. Местный житель даже написал письмо в районную администрацию, но ответа от чиновников пока не получил.

— Дело в том, что в этом доме сейчас ведется капремонт, и рабочие, видимо, решили далеко не ходить и оставили ненужные стройматериалы посреди двора. Здесь есть и доски, и водосточные трубы, и металлические листы, которые от ветра разлетаются в разные стороны. Ну, и завершает «композицию» старая ванна, выброшенная, судя по всему, уже самими жильцами, — пояснил Величко.

Горожанин считает, что все эти предметы могут легко воспламениться, а также нанести травмы и увечья гуляющим рядом детям. Неделю назад мужчина направил письмо в администрацию Кировского района с просьбой принять соответствующие меры, но никакой реакции от чиновников так и не увидел. Он также пытался позвонить в управляющую компанию, но, как уверяет Денис, контактов УК так и не нашел.

Чиновники сообщили, что в доме ведется капремонт и нужно проявить терпение

Корреспондент 161.ru связалась с сотрудниками районного управления ЖКХ и выяснила, что буквально вчера на этот адрес выезжали представители областного Фонда капремонта совместно с подрядчиком, который занимается ремонтов здания.

— Они приехали туда, чтобы обсудить выявленные во время работ недостатки, на встрече присутствовали жильцы, однако никто из них тему стихийной свалки не поднял. Наверное, люди понимают, что это временные неудобства, и пока их всё устраивает. В любом случае мы постараемся разобраться в ситуации и направить ответ Денису Величко в установленные законом сроки, — прокомментировали в администрации Кировского района.