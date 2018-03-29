Тотальный диктант вновь состоится в районе Новогиреево

Добровольная проверка грамотности пройдет в этом году 14 апреля.

Ежегодный Тотальный диктант, в котором примут участие все, кто любит и бережет родной язык, состоится в этом году 14 апреля. В районе Новогиреево Тотальный диктант проходит обычно в библиотеке № 95, школе № 2072, кинотеатре «Берёзка» и других учреждениях, не нарушат традицию и в этот раз.

Для того, чтобы получше подготовиться к добровольной проверке собственной грамотности, можно уже сейчас подготовиться к диктанту. На сайте Тотального диктанта. для всех желающих проходят онлайн-уроки. Два таких занятия состоятся в начале апреля: 4 апреля участники онлайн-занятий освежат в памяти правильное написание частицы НЕ с разными частями речи, а 11 апреля темой урока станет расстановка знаков препинания при обособленных обстоятельствах. Кроме того, участники онлайн-уроков могут задать вопросы экспертам Тотального диктанта в режиме реального времени.