В Тюменской области на защиту от паводка направлено 265 миллионов

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе губернатора Тюменской области, с 29 марта по 27 апреля в муниципалитетах обследуют 48 гидротехнических сооружений (ГТС) и дополнительных защитных сооружений, оборудованных в период прохождения паводка 2017 года. Проверки пройдут в Тюмени , Ишиме, Тобольске Ялуторовске , Абатском, Вагайском, Нижнетавдинском, Казанском, Тюменском, Исетском, Ярковском и Ялуторовском районах.

В Ишиме и Ишимском районе по итогам обследования определены участки рек, требующие первоочередных мероприятий по увеличению пропускной способности. Продолжится расчистка русел рек Карасуль и Мергенька от кустарников, мусора и наносов. В Ялуторовском, Тобольском районах и Ишиме завершен ремонт дамб.

«Все работы по подготовке к паводку идут по плану. Специалисты приступили к реконструкции дамбы «Сады „Керамик“, она защищает от затопления паводковыми водами юго-восточную часть Ишима. В результате протяженность дамбы увеличится, будут укреплены откосы (для устойчивости тела дамбы от размывов), построены семь водовыпусков и проезд по гребню дамбы. Полностью работы завершат в 2019 году», — отмечают в пресс-службе главы региона.