Ещё
В Тюменской области на защиту от паводка направлено 265 миллионов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Тюменской области на защиту от паводка направлено 265 миллионов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе губернатора Тюменской области, с 29 марта по 27 апреля в муниципалитетах обследуют 48 гидротехнических сооружений (ГТС) и дополнительных защитных сооружений, оборудованных в период прохождения паводка 2017 года. Проверки пройдут в Тюмени, Ишиме, Тобольске, Ялуторовске, Абатском, Вагайском, Нижнетавдинском, Казанском, Тюменском, Исетском, Ярковском и Ялуторовском районах.
В Ишиме и Ишимском районе по итогам обследования определены участки рек, требующие первоочередных мероприятий по увеличению пропускной способности. Продолжится расчистка русел рек Карасуль и Мергенька от кустарников, мусора и наносов. В Ялуторовском, Тобольском районах и Ишиме завершен ремонт дамб.
«Все работы по подготовке к паводку идут по плану. Специалисты приступили к реконструкции дамбы «Сады „Керамик“, она защищает от затопления паводковыми водами юго-восточную часть Ишима. В результате протяженность дамбы увеличится, будут укреплены откосы (для устойчивости тела дамбы от размывов), построены семь водовыпусков и проезд по гребню дамбы. Полностью работы завершат в 2019 году», — отмечают в пресс-службе главы региона.
Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В Чечне рассказали о готовности Кадырова поймать украинского пранкера «Это общее горе». Вартовчане почтитили память погибших в Кемерове Эксперты нашли встроенные вирусы в 45 моделях смартфонов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»35
В последний раз20
Для россиян предложили ввести новый вид наказания146
Британию встревожила российская «Мертвая рука»440
Чиновников наказали за банкет в день траура112
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
00:12
Названа причина отказа от похорон Анофриева в Москве
Шоу-бизнес
01:27
В столице превышена норма сероводорода
Новости Москвы
08:27
Британию встревожила российская «Мертвая рука»
Армия Оружие
03:00
Для россиян предложили ввести новый вид наказания
Общество Политика
00:25
Москвичей избавят от очередей в музеях
Новости Москвы
00:15
Дуров назвал причину сбоя в Telegram
Наука и техника
01:42
Синоптики рассказали о первом весеннем дожде
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение