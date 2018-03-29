Копите деньги. Дешевых авиабилетов в Калининград больше не будет?

Большинство жителей Калининградской области , как и потенциальные туристы из большой России , уже не смогут приобрести субсидированные авиабилеты. Льготы оставили только для пенсионеров, студентов и инвалидов. Почему было принято такое решение не в интересах большинства, разбирался журналист «АиФ-Калининград»

Крылья «подрезали»

В конце марта вышло Постановление Правительства РФ , которое ограничило круг лиц, имеющих право на льготные билеты. Это россияне до 23 лет, женщины старше 55 и мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста с сопровождающим; лицо, сопровождающее ребёнка-инвалида, и инвалиды с детства II и III группы. Единственный плюс: время действия программы продлили с 1 марта до 1 декабря.

Екатеринбург, Калуга, Москва, Мурманск, Санкт-Петербург, В программе субсидированных полётов из Калининграда и обратно осталось семь городов: Архангельск Сочи . Предельный размер спецтарифа на пассажира до Москвы — 3800 рублей в одну сторону, до Питера — 3500 рублей. Продажи билетов стартуют в апреле.

Такая новость накануне отпускного сезона расстроила многих. Пусть льготных билетов на всех не хватало, но был шанс успеть приобрести их заранее. Теперь же поездка с семьёй в большую Россию для калининградцев обойдётся в круглую сумму.

Проблему дефицита субсидированных авиабилетов регион поднимает каждый год. Особенно остро она встала летом 2016 года, когда за билет до Москвы просили до 30 тысяч рублей. Как выяснилось, агенты попридержали субсидированные авиабилеты на 100 млн рублей. Им выгоднее реализовывать их по максимальной цене, от этого зависит сумма вознаграждения. В августе 2017 года, не дожидаясь окончания срока действия программы, авиаперевозчики одни за другим закрыли продажи субсидированных билетов — закончились средства. Тогда власти региона просили у Минтранса выделить дополнительное финансирование. Казалось бы, решение проблемы очевидно: обеспечивать программу в полном объёме. Однако ситуация стала развиваться иначе.

Во время очередной поездки в Калининград Президент РФ Владимир Путин предложил отменить НДС для всех авиабилетов на калининградском направлении. Уже тогда эксперты заявляли: если эта идея будет реализована, стоимость авиабилетов снизится максимум на 6%. Вопрос, останутся ли при этом субсидированные авиабилеты, на какое-то время повис в воздухе. Сейчас решение принято, и не в интересах большинства.

Власти региона сообщили, что доступность перевозок будет обеспечена обнулением ставки НДС на авиаперелёты, заходом в регион лоукостера «Победа», сохранением «Аэрофлотом» на текущий год на линии Калининград — Москва единых «плоских тарифов» эконом-класса.

Количество человек, которые воспользуются льготой, подсчитают в конце года. Тогда и «будет рассматриваться вопрос о целесообразности дальнейших обращений в Правительство РФ с целью расширения льготного перечня категорий пассажиров».

Нелогичное решение

«Президент демонстрировал полное понимание проблемы транспортной доступности региона. Наверное, чиновники в министерствах возвращают всё в противоположное русло, — говорит председатель комитета Областной думы по экономической политике и развитию инфраструктуры Александр Никулин . — Мы себя позиционируем как туристический центр, хотим привлечь больше россиян. В этом смысле решение урезать программу субсидированных авиаперевозок выглядит нелогичным.

Верно и то, что ранее действовавшая программа нуждалась в корректировке. Не все калининградцы (Прим. авт. : не говоря уже о жителях других регионов) могли купить дешёвые авиабилеты, они быстро заканчивались. Последние несколько лет то и дело вспыхивали недовольства населения по этому поводу. Если билетов на всех не хватает, видимо, их решили оставить только для социально не защищённых категорий. В любом случае будем обращаться к федералам для обсуждения темы по существу. Для этого предварительно изучим ситуацию».