В Печатниках появится парк технических видов спорта и новая аллея — как изменится район в ближайшее время

В 2018 году продолжится реализация программы капитального ремонта, благоустройства дворовых территорий и территории двух корпусов детского сада МОК им. Талалихина

В среду, 28 марта, с жителями Печатников встретился префект Юго-Восточного административного округа Андрей Цыбин . На встрече выступил глава управы района Печатники с докладом о проделанной работе и планах на 2018 год.

За 2017 год в районе проведена большая работа по благоустройству дворов, обустройству парковок, ремонту подъездов, реконструкции контейнерных площадок, капитальному ремонту жилых домов. По результатам голосования на портале «Активный гражданин» были благоустроены две детские площадки по адресам: ул. Полбина, д. 52, 54, 56 и ул. Гурьянова, д. 65, 67,69, корп.1 и одна спортивная площадка по адресу: ул. Шоссейная, д. 39, корп. 1, д. 47. Также благоустроены территории трех образовательных учреждений.

В 2018 году продолжится реализация программы капитального ремонта, благоустройства дворовых территорий и территории двух корпусов детского сада МОК им. Талалихина. По результатам голосования на портале «Активный гражданин» будут благоустроены пять детских площадок.

В прошлом году произошли открытия и в дорожно-транспортной сфере. Так, была открыта станция МЦК «Угрешская» и дорога, соединяющая 1-ый Южнопортовый проезд и Южнопортовую улицу. Начались работы по строительству ветки Третьего пересадочного контура, соединяющей станцию метро «Печатники» и «Текстильщики», окончание работ планируется в 2020 году.

Большое внимание в районе уделяется вопросу экологической безопасности. Активная работа ведется по ликвидации несанкционированной свалки в Курьяново, с которой уже вывезено свыше 600 тысяч тонн отходов. После рекультивации на данной территории будет создан парк технических видов спорта, в котором расположатся трассы для картинга, мото— и багги-кросса, пункты проката спортинвентаря, медпункт, благоустроенная набережная и просторная парковка.

На Курьяновских очистных сооружениях, которые доставляли много проблем жителям района, в настоящее время внедряются технологии очистки сточных вод с удалением элементов, выделяющих неприятный запах.

В 2017 году кинотеатр «Тула» открыл свои двери для посетителей после долгого капитального ремонта. А до сентября 2018 года будет благоустроена территория возле «Тулы» с обустройством уютных беседок, детской площадки, фонтаном и аллеей героев Великой Отечественной войны. Будет установлено освещение по всему периметру кинотеатра. (то)