В Орловской области подготовили 10 локаций под инвесторов

На территории региона сформировано 10 крупных земельных участков под создание и развитие индустриальных и агропромышленных парков, сообщает пресс-служба правительства.

По информации генерального директора АО «Корпорация развития Орловской области» Ольги Бочмаго, корпорация занимается сопровождением нескольких инвестиционных проектов и сформировала базу объектов недвижимости и земельных участков для инвесторов.

Мценском районе на территории индустриального парка «Зеленая роща» работает гречнево-хлопяной завод «Центральной крупяной компании». Завод имеет фасовочно-логистический комплекс, специализирующийся на переработке зернобобовых культур и выпуске хлопьев. Его мощность составляет 130 тонн в сутки.

В Кромском районе приступили к разработке Межрегионального транспортно-логистического оптово-распределительного Центра, в котором будет функционировать железнодорожный терминал и кластер смежных производств по хранению сельскохозяйственной продукции.

В Должанском районе идут предпроектные работы по строительству завода ООО «Орелметахим», который будет производить карбамид.

В Новосильском районе компания «Промпарк» занимается строительством тепличного комплекса, где планируется производить до 13 тыс. тонн огурцов, помидоров и салата в год. Также на данной площадке планируется создание агропромышленного парка «Новая Зуша».