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В Орловской области подготовили 10 локаций под инвесторов
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В Орловской области подготовили 10 локаций под инвесторов 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
На территории региона сформировано 10 крупных земельных участков под создание и развитие индустриальных и агропромышленных парков, сообщает пресс-служба правительства.
По информации генерального директора АО «Корпорация развития Орловской области» Ольги Бочмаго, корпорация занимается сопровождением нескольких инвестиционных проектов и сформировала базу объектов недвижимости и земельных участков для инвесторов.
В Мценском районе на территории индустриального парка «Зеленая роща» работает гречнево-хлопяной завод «Центральной крупяной компании». Завод имеет фасовочно-логистический комплекс, специализирующийся на переработке зернобобовых культур и выпуске хлопьев. Его мощность составляет 130 тонн в сутки.
В Кромском районе приступили к разработке Межрегионального транспортно-логистического оптово-распределительного Центра, в котором будет функционировать железнодорожный терминал и кластер смежных производств по хранению сельскохозяйственной продукции.
В Должанском районе идут предпроектные работы по строительству завода ООО «Орелметахим», который будет производить карбамид.
В Новосильском районе компания «Промпарк» занимается строительством тепличного комплекса, где планируется производить до 13 тыс. тонн огурцов, помидоров и салата в год. Также на данной площадке планируется создание агропромышленного парка «Новая Зуша».
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