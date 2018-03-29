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Оренбургский заповедник объявляет конкурс для волонтеров
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Оренбургский заповедник объявляет конкурс для волонтеров 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» и РО «Пересвет» объявляют открытым волонтерский конкурс.
В нем могут принять участие волонтерские команды от 5 до 10 человек. К участию допускаются оренбуржцы от 16 до 25 лет. Волонтерам нужно выбрать одну из предложенных тем («Палеолит», «Сарматы», «Великий шелковый путь», «Ямная культура» и т.д.) и подготовить проект выставочной экспозиции для последующей ее демонстрации (в виде экскурсии «путешествие во времени») на областном фестивале «Дыхание степи».
Конкурс проводится 1 марта по 14 мая. Более подробная информация о конкурсе здесь.
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