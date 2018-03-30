Молодые парламентарии Десеновского поучаствуют в организации военно-спортивного слета

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На территории образовательного комплекса «Школа №1392 имени Дмитрия Рябинкина » 1 апреля пройдет мероприятие, посвященное Дню сотрудников военных комиссариатов.

— Мы, как представители Молодежной палаты, примем участие в организации спортивных состязаний при поддержке администрации поселения. Мероприятие будет состоять из базовых упражнений, которым учат в армии. Начнутся состязания с построения, после команды посоревнуются в марш-броске и метании гранаты, — рассказал председатель Молодежной палаты поселения Десеновское Максим Бадин

Он добавил, что мероприятие продлится два часа.

Военно-спортивный слет молодежи начнется в 11:00.