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Молодые парламентарии Десеновского поучаствуют в организации военно-спортивного слета
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Молодые парламентарии Десеновского поучаствуют в организации военно-спортивного слета 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
На территории образовательного комплекса «Школа №1392 имени Дмитрия Рябинкина» 1 апреля пройдет мероприятие, посвященное Дню сотрудников военных комиссариатов.
— Мы, как представители Молодежной палаты, примем участие в организации спортивных состязаний при поддержке администрации поселения. Мероприятие будет состоять из базовых упражнений, которым учат в армии. Начнутся состязания с построения, после команды посоревнуются в марш-броске и метании гранаты, — рассказал председатель Молодежной палаты поселения Десеновское Максим Бадин.
Он добавил, что мероприятие продлится два часа.
Военно-спортивный слет молодежи начнется в 11:00.
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