Билеты на «Мультимир-2018» уже в продаже

До начала лета осталось уже совсем немного. А до начала фестиваля «Мультимир-2018» — еще меньше! В этом году он пройдет с 30 мая по 3 июня. И купить на него билет можно прямо сейчас! Причем, по льготным ценам.

Билет на 30 мая. Стоимость до 1 мая — 500 рублей, с 1 мая — 600 рублей. Билет на 31 мая. Стоимость до 1 мая — 500 рублей, с 1 мая — 600 рублей. Билет на 1 июня. Стоимость до 1 мая — 550 рублей, с 1 мая — 650 рублей. Билет на 2 июня. Стоимость до 1 мая — 650 рублей, с 1 мая — 750 рублей. Билет на 3 июня. Стоимость до 1 мая — 650 рублей, с 1 мая — 750 рублей.

Дети до 3х лет проходят бесплатно в сопровождении взрослого с билетом. Если ребенку исполнилось 3 года, то ему необходимо приобрести билет.

Фестиваль пройдет в Москве уже в третий раз, и этим летом он станет еще масштабнее и веселее. Российские анимационные студии привезут на праздник любимых детских героев. Среди подтвердивших свое участие мультфильмов уже есть: «Маша и Медведь», «Фиксики», «Ми-Ми-Мишки», «Белка и Стрелка. Озорная семейка», «Смешарики», «Малышарики», «Тима и Тома», «Лунтик», «Барбоскины», «Сказочный Патруль», «Джинглики», «Клуб Винкс» и легендарные персонажи студии «Союзмультфильм»! Увлекательное путешествие в мир зарубежной анимации ждет гостей на стендах телеканалов Cartoon, Tiji, Guli Girl.

Маленькие посетители смогут вдоволь наиграться в игрушки и конструкторы, попробовать что-то новое на мастер-классах, а также угоститься вкусными и полезными продуктами. В этом году на фестиваль приезжают компании Nintendo, Sylvanian Families, Aquabeads, «Первые шаги», «Наукомания» и т. д.

Конечно, на «Мультимире» будет и традиционный Мульт-квест, и парад анимационных персонажей, и праздничный концерт, и вручение анимационной премии «Мультимир». И это далеко не все! Ждите подробностей на Tlum.Ru и на официальном сайте фестиваля.

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