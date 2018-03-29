Ещё
Билеты на «Мультимир-2018» уже в продаже
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Билеты на «Мультимир-2018» уже в продаже 

Tlum.ru 1 час назад
Фото: Tlum.ru
До начала лета осталось уже совсем немного. А до начала фестиваля «Мультимир-2018» — еще меньше! В этом году он пройдет с 30 мая по 3 июня. И купить на него билет можно прямо сейчас! Причем, по льготным ценам.
Билет на 30 мая. Стоимость до 1 мая — 500 рублей, с 1 мая — 600 рублей. Билет на 31 мая. Стоимость до 1 мая — 500 рублей, с 1 мая — 600 рублей. Билет на 1 июня. Стоимость до 1 мая — 550 рублей, с 1 мая — 650 рублей. Билет на 2 июня. Стоимость до 1 мая — 650 рублей, с 1 мая — 750 рублей. Билет на 3 июня. Стоимость до 1 мая — 650 рублей, с 1 мая — 750 рублей.
Дети до 3х лет проходят бесплатно в сопровождении взрослого с билетом. Если ребенку исполнилось 3 года, то ему необходимо приобрести билет.
Фестиваль пройдет в Москве уже в третий раз, и этим летом он станет еще масштабнее и веселее. Российские анимационные студии привезут на праздник любимых детских героев. Среди подтвердивших свое участие мультфильмов уже есть: «Маша и Медведь», «Фиксики», «Ми-Ми-Мишки», «Белка и Стрелка. Озорная семейка», «Смешарики», «Малышарики», «Тима и Тома», «Лунтик», «Барбоскины», «Сказочный Патруль», «Джинглики», «Клуб Винкс» и легендарные персонажи студии «Союзмультфильм»! Увлекательное путешествие в мир зарубежной анимации ждет гостей на стендах телеканалов Cartoon, Tiji, Guli Girl.
Маленькие посетители смогут вдоволь наиграться в игрушки и конструкторы, попробовать что-то новое на мастер-классах, а также угоститься вкусными и полезными продуктами. В этом году на фестиваль приезжают компании Nintendo, Sylvanian Families, Aquabeads, «Первые шаги», «Наукомания» и т. д.
Конечно, на «Мультимире» будет и традиционный Мульт-квест, и парад анимационных персонажей, и праздничный концерт, и вручение анимационной премии «Мультимир». И это далеко не все! Ждите подробностей на Tlum.Ru и на официальном сайте фестиваля.
Еще больше интересного в нашей группе в «Вконтакте» и «Одноклассниках».
Интересное по теме: «Супермапа»: поделитесь семейным рецептом и выиграйте отдых в роскошном отеле
Tlum.ru: последние новости
Фанатка Диснея скрестила двух героев из одного мультфильма Свинка Пеппа, резко кладущая трубку, стала мемом Компания LEGO: падение продаж и увольнение рабочих
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»36
В последний раз20
Для россиян предложили ввести новый вид наказания146
Британию встревожила российская «Мертвая рука»425
Чиновников наказали за банкет в день траура112
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
00:12
Названа причина отказа от похорон Анофриева в Москве
Шоу-бизнес
01:27
В столице превышена норма сероводорода
Новости Москвы
08:27
Британию встревожила российская «Мертвая рука»
Армия Оружие
03:00
Для россиян предложили ввести новый вид наказания
Общество Политика
00:25
Москвичей избавят от очередей в музеях
Новости Москвы
00:15
Дуров назвал причину сбоя в Telegram
Наука и техника
01:42
Синоптики рассказали о первом весеннем дожде
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение