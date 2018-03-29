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Как не столкнуться с недобросовестными контрагентами?
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Как не столкнуться с недобросовестными контрагентами? 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Тщательно проверяйте будущих партнеров перед заключением договоров.
Контрагент может сильно вас подвести, установив огромные штрафы или выдвинув вам практически невыполнимые условия. «Избежать подобных ситуаций можно только тщательно проверяя будущих партнеров и содержание предлагаемых ими условий сотрудничества заблаговременно, -советует руководитель Волгоградского отделения МОО „Кредитный правозащитник Екатерина Трубихова. — Кроме того, избежать недобросовестных контрагентов поможет тщательный анализ финансовой и хозяйственной деятельности предприятий, а в отдельных случаях дополнительные обеспечительные гарантии, которые также могут оформлять стороны сделки в виде залогов поручительств“. Помните, чтоперед заключением договора все его шероховатости должны быть оговорены сторонами в протоколе разногласий и итоговые условия должны устраивать обе стороны.
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