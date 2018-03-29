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2,5 миллиона рублей выиграл в лотерею житель Усть-Таркского района
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2,5 миллиона рублей выиграл в лотерею житель Усть-Таркского района 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
В январе житель Усть-Тарки купил в почтовом отделении лотерейный билет и…выиграл чуть больше ста рублей. На эти деньги приобрел еще билет. И каково было удивление, когда этот билет оказался выигрышным.
«Расположившись перед телевизором в выходной день, мы с женой, зачеркивая числа, сначала не поверили своим глазам, пока в бегущей строке не увидели, что обладатель счастливого билета живет в Новосибирской области, — рассказал VN.ru победитель. — После пошли на почту, но нам сказали, что сумма большая и за ней надо обращаться в главный офис ЗАО «ТД „Столото“, который находится в Москве».
Преодолев расстояние в тысячи километров, встретившись с представителями офиса, обладатели выигрыша в 2,5 миллиона рублей подтвердили наличие билета, прошли регистрацию и вернулись домой, в надежде, что в течение 45 дней в деньги будут зачислены на счет.
И вот вся сумма на месте, кроме налога 13%. Обладатель счастливого билета распорядился деньгами как посчитал нужным и заявил: «Я не относился к числу счастливчиков, а тут повезло!».
2016 год стал удачным для 26-летней любительницы мороженого из Искитима. Воспитательница детского сада выиграла главный приз, собирая промокоды от мороженого. Организаторы пригласили девушку в Москву и вручили ей желтый Lamborghini Huracan LP 610-4 стоимостью около 15 миллионов рублей. Правда, Юля отказалась от столь ценного подарка и выставила суперкар на продажу.
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