Ежегодное мероприятие в этот раз проходит под девизом «Крепкая семья — крепкая Россия». А значит, кроме весны, на празднике будут чествовать семьи, которые сохраняют традиции и вносят вклад в развитие культуры народов в нашем городе. Об этом сообщает администрация г. о. Самара. Прилет птиц всегда означал, что весна, наконец-то, вступила в свои права. «Карга туй» башкиры празднуют с древних времен. Его отмечают песням и танцами, играми и конкурсами. Не обходится и без праздничного стола. Считается, что если все участники торжества будут сыты и довольны, то и год у них сложится удачно, будет урожайным. Организаторами мероприятия запланированы выставки и различные мастер-классы, выступления творческих коллективов, чаепитие и угощение гостей в традициях башкирского народа. Праздник призван укрепить межнациональные отношения и познакомить присутствующих с культурой Башкирии. Все желающие приглашаются в воскресенье, 1 апреля, в ДК Железнодорожников им. А. С. Пушкина по адресу: Льва Толстого, 94. Праздничная программа стартует в 11 часов.
Фото: администрация г. о. Самара