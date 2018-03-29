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Минпромторг рассчитывает на скорое введение продовольственных карточек
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Минпромторг рассчитывает на скорое введение продовольственных карточек 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что Минпромторг рассчитывает на запуск программы продовольственной помощи населению в ближайшее время. Об этом сообщает RNS.
"Для нее (программы) требуется серьезный бюджет, мы об этом говорили, цифры назывались, к сожалению, такой возможности нет. Я очень надеюсь на то, что мы в ближайшее время ее запустим, вроде как большинство согласований пройдено", — сказал Евтухов.
Ранее сообщалось, что Минпромторг назвал размер годовой продуктовой помощи малоимущим.
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