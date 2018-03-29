На что обращать внимание бизнесмену при подписании кредитного договора?

Внимательно читайте все положения документа.

«Прежде, чем подписать договор, необходимо очень внимательно прочитать его от начала до конца, а также все прилагающиеся к нему документы, как бы очевидно это не звучало. Если какие-то пункты выглядят сомнительными или непонятными, попросите разъяснить их вам и даже привести наглядные расчеты. Если вы не уверены, что все поняли, попросите выдать вам типовой образец договора, и покажите юристу, он вас грамотно проконсультирует и предостережет, если есть подводные камни», — отмечает руководитель Волгоградского отделения МОО «Кредитный правозащитник Екатерина Трубихова.

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