Записаться на вебинар по вопросам получения государственных и муниципальных услуг можно онлайн

Главное управление архитектуры и градостроительства Подмосковья приглашает всех желающих на онлайн вебинар по вопросам получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде через портал госуслуг московского региона. Мероприятие пройдет 3 апреля в 16:00.

На вебинаре осветят вопросы, которые могут возникнуть во время оформления заявления в электронном виде по ряду государственных и муниципальных услуг.

Среди них:

выдача ордера на право производства земляных работ;

присвоение адреса объекту адресации и аннулирование такого адреса;

согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения;

выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений — порубочного билета;

включение предложений и замечаний в протокол публичных слушаний;

подготовка и регистрация градостроительных планов земельных участков при осуществлении строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства на территории Московской области.

Каждый может стать слушателем вебинара. Для этого необходимо зарегистрироваться, пройдя по ссылке http://webinar.mosreg.ru/mira/s/1AZGuI

На вебинаре представители Главархитектуры рассказывают об ошибках, которые допускает заявитель во время подачи заявления на получение государственных или муниципальных услуг в электронном виде. Также специалисты поделятся информацией о том, как избежать самых распространенных ошибок.