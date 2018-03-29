Якушев предложил тюменским бизнесменам включиться в обустройство набережной

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе главы региона, сейчас ведется реконструкция комплекса пристанционных сооружений на участке от мостов по улице Челюскинцев до здания железнодорожной станции «Тура».

У Масловского взвоза будет воссоздан исторический облик спуска к реке. Сейчас ведется подготовка основания под брусчатку, выполнен дренаж, устройство сетей. Работы планируется завершить в августе. На Водонасосной станции будет заменена кровля, выполняются работы по устройству подпорной стенки, реставрации фасадов и кирпичной кладки. Полностью будет воссоздана контора пароходства и склад тюменского купца, коммерции советника А. В. Колмакова. Сейчас идет подготовка фундамента и устройство сетей.

В этом году начнется строительство набережной по левому берегу реки. Проектная документация уже разработана, проводится государственная экспертиза по первому и второму этапам.

«Эти памятники нам предстоит восстановить. В будущем эти здания станут украшением набережной и будут функциональны», — отметил Владимир Якушев

Губернатор предложил на уровне муниципалитета создать совет с участием бизнесменов.

«В областной столице не так много таких крупных и привлекательных общественных зон. Безусловно, эта огромная инфраструктура должна работать. В ее внутреннем наполнении и оказании услуг может участвовать малый и средний бизнес… В процессе обсуждения необходимо выработать и сформулировать предложения, чтобы сделать этот объект еще более привлекательным, прежде всего, для горожан, гостей Тюмени , а также малого бизнеса. Ждем ваших инициатив», — подчеркнул глава региона.

Фото: admtyumen.ru