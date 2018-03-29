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Велосипедный детектив. Часть первая
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Велосипедный детектив. Часть первая 

Дальний Восток 1 час назад
Фото: Дальний Восток
Преодолеть на велосипеде тысячи километров вдоль берегов Северного Ледовитого океана? Даже в наше время это выглядит фантастикой, ещё более сказочно это звучало почти век назад, когда энтузиаст Глеб Травин, в 1928 году стартовав с Камчатки, за тысячу дней проехал на велосипеде вдоль всех границ СССР. Путь от Владивостока до Каспийского моря или от Баку до Мурманска на двухколёсном транспорте хоть и удивляет, но не выглядит фантастикой. Но от Архангельска до устья Лены и далее до Чукотки на велосипеде?
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