Велосипедный детектив. Часть первая 

Преодолеть на велосипеде тысячи километров вдоль берегов Северного Ледовитого океана? Даже в наше время это выглядит фантастикой, ещё более сказочно это звучало почти век назад, когда энтузиаст Глеб Травин, в 1928 году стартовав с Камчатки, за тысячу дней проехал на велосипеде вдоль всех границ СССР. Путь от Владивостока до Каспийского моря или от Баку до Мурманска на двухколёсном транспорте хоть и удивляет, но не выглядит фантастикой. Но от Архангельска до устья Лены и далее до Чукотки на велосипеде?