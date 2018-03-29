Самый чистый город мира: прогулка с фотоаппаратом по улицам Пхеньяна

За время, проведенное в КНДР , нас часами возили по городу по центральным улицам: город тщательно вылезан до блеска, нет назойливой рекламы, всё аккуратно и красиво. Можно даже подумать, что Пхеньян — самый лучший город в мире. Так ли это?

Ниже подборка фотографий с улиц Пхеньяна.

Северокорейцев до сих пор очень заботит то, какое впечатление останется у туриста после посещения страны и что он расскажет, вернувшись домой. Хотя, если еще 10 лет назад туристов ограждали от обычной городской жизни, изберательно показывали только определенные уголки городов, заговаривали зубы, чтобы ты не снимал то, что хочешь, то сейчас ситуация меняется в лучшую сторону. Сейчас смотреть и фотографировать можно практически всё, что хочешь и увидишь. Корейцы потихоньку учатся, как работать с интуристами.

Очередь на троллейбус.

Велосипеды на прокат. Не видел ни одного жителя на таком велосипеде.

Трамвай.

Регулировщица движения. Очень интересно наблюдать за их дисциплинированной работой и резкими движениями.

Жители Пхеньяна со значками товарища Ким Ир Сена или двух вождей Ким Ир Сена и Ким Чем Ира.

Северокорейское такси.

Простой житель не может позволить себе купить автомобиль.

Самое высокое здание в городе и во всей Северной Корее — 330-метровая гостиница Рюгён. Она была еще закрыта.

Женщины оттачивают мастерство выступления с флагами.

Спуск в подземный переход.

Пхеньян — очень монументальный.

Арка Воссоединения («Арка Трёх Хартий»).

Монумент идей чучхе.

На заднем плане телебашня.

Еще фотографии.

Виды с крыши государственной библиотеки.

Следующий раз покажу фотографии из гостиницы.