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Воробьев вошел в топ‑3 медиарейтинга глав регионов РФ в сфере ЖКХ
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Воробьев вошел в топ‑3 медиарейтинга глав регионов РФ в сфере ЖКХ 

РИАМО 20 минут назад
Фото: РИАМО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в тройку лидеров медиарейтинга в сфере ЖКХ по результатам февраля, говорится в сообщении компании «Медиалогия».
«Лидерами медиарейтинга глав регионов в сфере ЖКХ стали Сергей Собянин (Москва), Андрей Воробьев (Московская область), Дмитрий Азаров (Самарская область), Евгений Куйвашев (Свердловская область) и Глеб Никитин (Нижегородская область)», — говорится в сообщении.
Так, СМИ сообщали о том, что Воробьев назвал чрезвычайной ситуацию в Подмосковье из-за продолжительного снегопада. Коммунальные службы региона по поручению губернатора перешли на усиленный режим работы, снег убирало более 8,5 тысяч работников коммунальных предприятий и свыше 2,5 тысяч единиц техники.
Кроме того, СМИ публиковали информацию о ежегодном обращении Воробьева к жителям региона, в котором губернатор поблагодарил их за поддержку в реализации стратегии лидерства. В том числе речь шла о ситуации в сфере ЖКХ.
«Также СМИ сообщали, что уровень обеспеченности чистой питьевой водой в Московской области благодаря реализации губернаторской программы достиг по итогам 2017 года 93%. Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям поручил региональному министерству ЖКХ и главам муниципалитетов сделать понятным для жителей Подмосковья рейтинг управляющих компаний», — добавляется в сообщении.
В десятку лидеров медиарейтинга также вошли Рустам Минниханов (Татарстан), Валерий Радаев (Саратовская область), Михаил Ведерников (Псковская область), Андрей Травников (Новосибирская область) и Александр Усс (Красноярский край).
Рейтинг был построен на основе базы СМИ, включающей порядка 43,7 тысячи источников. Период исследования — февраль 2018 года. Список составлялся на основе медиаиндекса — показателя качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны.
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