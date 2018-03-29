Воробьев вошел в топ‑3 медиарейтинга глав регионов РФ в сфере ЖКХ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в тройку лидеров медиарейтинга в сфере ЖКХ по результатам февраля, говорится в сообщении компании «Медиалогия».

Так, СМИ сообщали о том, что Воробьев назвал чрезвычайной ситуацию в Подмосковье из-за продолжительного снегопада. Коммунальные службы региона по поручению губернатора перешли на усиленный режим работы, снег убирало более 8,5 тысяч работников коммунальных предприятий и свыше 2,5 тысяч единиц техники.

Кроме того, СМИ публиковали информацию о ежегодном обращении Воробьева к жителям региона, в котором губернатор поблагодарил их за поддержку в реализации стратегии лидерства. В том числе речь шла о ситуации в сфере ЖКХ.

«Также СМИ сообщали, что уровень обеспеченности чистой питьевой водой в Московской области благодаря реализации губернаторской программы достиг по итогам 2017 года 93%. Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям поручил региональному министерству ЖКХ и главам муниципалитетов сделать понятным для жителей Подмосковья рейтинг управляющих компаний», — добавляется в сообщении.

Рейтинг был построен на основе базы СМИ, включающей порядка 43,7 тысячи источников. Период исследования — февраль 2018 года. Список составлялся на основе медиаиндекса — показателя качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны.