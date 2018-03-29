Михаил Ведерников занял восьмое место в медиарейтинге глав регионов на тему ЖКХ 

Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг глав регионов в сфере ЖКХ за февраль: врио губернатора Псковской области поднялся на 10 строчек и занял восьмое место. Как отмечает «Медиалогия», это одно из самых заметных перемещений в топ-20. По мнению специалистов, он был связан с тем, что мэр Москвы Сергей Собянин и Михаил Ведерников подписали пятилетнее соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Главы регионов выразили намерение о сотрудничестве в сфере ЖКХ. Возглавил медиарейтинг как раз мэр Москвы Сергей Собянин, который потеснил на вторую строчку губернатора Московской области Андрея Воробьёва. На третьем месте — врио главы Самарской области Дмитрий Азаров. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».