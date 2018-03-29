Время искать виноватых. Разрешившим строительство «Нового Сергеево» могут грозить уголовные дела

В последний год обманутые дольщики, пытаясь ускорить получение долгожданного жилья, регулярно выходили на акции протеста, расклеивали листовки и даже выступали в Госдуме . Дольщики неоднократно заявляли, что органы власти слишком медленно решают их проблемы. В свою очередь в областном правительстве говорили, что делают все возможное. В частности, в 2017 году кировские парламентарии приняли закон, позволяющий завершать строительство проблемного дома другим компаниям в обмен на предоставление в аренду земельного участка под застройку без проведения торгов. Закон подписан губернатором и должен вступить в силу в ближайшее время.

По словам главы администрации Кирова Ильи Шульгина, город уже готовит перечень территорий, которые могут быть переданы застройщикам. Проблема в том, что не все горе-строители хотят признавать свою несостоятельность. А пока этого не произойдет, никто достроить проблемные дома не сможет. Кроме того, дольщики не уверены в том, что на место обманувших их застройщиков придут добросовестные компании. Но это не единственная проблема — есть вероятность, что в некоторых случаях процесс поиска новых подрядчиков может затянуться. Например, достраивать дома ООО «Тектон» пока не согласилась ни одна компания.

Продолжают свою работу и следственные органы. С 2015 года по факту долгостроев было возбуждено 17 уголовных дел, по пяти из них вынесены обвинительные приговоры. Фигурантами уголовных дел стали руководители «ЖК Виктория-4» (злоупотребление полномочиями, растрата более 182 млн рублей) и «Северовостокэнергострой» (злоупотребление полномочиями, растрата 40 млн рублей). По тем же основаниям может быть привлечен к ответственности директор компании «Вятка-Надым». Глава компании «Союз Строй» ускорил строительство только после того, как получил на руки обвинительный приговор по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее причинение существенного вреда интересам организации). В ноябре директора компании «АвтоСпецГарант» Андрея Метелева также признали виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорили к 6 годам колонии общего режима

В Кирове немало проблемных домов, но апофеозом разгильдяйства чиновников, жадности предпринимателей и бессилия закона можно назвать недостроенный комплекс таунхаусов «Новое Сергеево», которому была посвящена большая часть последнего совещания. Ключи от домов в прибрежной зоне Вятки участникам долевого строительства обещали отдать во втором квартале 2016 года. Однако сейчас введены в эксплуатацию только 5 из обещанных 18 таунхаусов. В ноябре прошлого года два таунхауса были признаны непригодными для проживания. Несмотря на то, что жить в этих домах опасно, одна семья все — таки поселилась в аварийном здании и даже начала делать ремонт.

Глава компании «Техкомсервис», которая занималась строительством, заявлял: проблемы, в том числе и финансовые, возникли из-за сильного паводка, который случился весной 2016 года и затопил строящиеся дома. Следователи придерживались другой точки зрения, поэтому в отношении компании-застройщика «Нового Сергеево» было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По мнению следкома, часть денег дольщиков — около 3 млн рублей — была потрачена руководством компании на личные нужды. Несмотря на это, компания долгое время обещала достроить дома и до сих пор отказывается признавать себя банкротом.

«У людей безысходность, они вложили последние средства, вложили деньги от продажи имущества. Сейчас им негде жить, и они были вынуждены заезжать в аварийное здание, — пояснила дольщица Татьяна Широкова. — Моя семья в 2015 году тоже купила квартиру в «Новом Сергеево» почти за 2 миллиона рублей. Тогда на всех сайтах, в том числе органов власти города, распространялась информация о том, что объекты строятся по государственной программе «Жилье для российской семьи». Многие знали, что этот участок весной затапливается, но думали, что чиновники бы не выдали разрешение на строительство, если бы с проектной документацией были проблемы. Ведь весь Питер на болоте построен — нужно просто правильно подобрать материалы и технологии, чтобы избежать этих проблем».

К сожалению, подбирать материалы и технологии застройщик не собирался. Со слов главы отдела процессуального контроля СУ СК по Кировской области Сергея Минина можно сделать вывод, что у домов практически не было шансов стать безопасными. На совещании Минин рассказал, что при проектировке двух таунхаусов по улице Заповедной, 8 и 10, которые уже признаны непригодными для проживания, были допущены существенные нарушения. «Кировводпроект» в технических отчетах отразил недостоверные сведения о незатопляемости паводковыми водами участка строительства, которые были взяты за основу проектировщики. Возможно, эта «ошибка» не стала бы смертельной, но застройщик в целях экономии использовал материал, не соответствующие требованиям и без того слишком лояльной проектной документации. В результате плиты накренились, а стены домов пошли трещинами — объекты подлежат сносу.

В следкоме пообещали проверить действия чиновников администрации города Кирова, которые выделили затопляемый участок под жилую застройку и выдали разрешения на строительство жилого комплекса, а также действия сотрудников «Кировводпроекта», который ненадлежащим образом провел инженерные изыскания — при выявлении признаков преступления их могут привлечь к уголовной ответственности. По словам главы кировского следкома Айрата Ахметшина, специалист, который должен был исследовать фундамент домов, даже не стал проводить изыскания на двухметровой глубине, потому что строение могло рухнуть в любой момент.

«Все прекрасно знали, что там зона подтопления, но выдали разрешение на строительство. Геологические изыскания проводились на 100 метрах вместо 4 гектаров, и компании-проектировщику все сошло с рук. С этой стадии до стадии приемки дома в эксплуатацию по всем должностным лицам инициированы доследственные проверки. Виновные лица в стороне не останутся», — пообещал Ахметшин.

Впрочем, в следственном комитете признают, что многие проблемы возникли из-за несовершенства действующего законодательства, которое не позволяет чиновникам и контролирующим органам тщательно следить за работой застройщиков. Проектная документация, как и результаты проектных изысканий для малоэтажных домов, коими являются дома в «Новом Сергеево», не подлежат госэкспертизе. При этом разрешение на ввод в эксплуатацию выдается лишь на основании предоставленных застройщиком в органы власти документов. Выход в следкоме видят только один — обращаться в Госдуму с просьбой изменить действующий закон. Такого же мнения придерживается и глава администрации города Илья Шульгин, которому недострои достались в наследство от предыдущих руководителей. Он отметил, что сейчас у муниципальной власти нет полномочий для контроля за объектами малоэтажного строительства. О недостатке контролирующих полномочий ранее говорил и вице-спикер областного заксобрания Роман Титов

Глава региона Игорь Васильев попросил следком и прокуратуру довести дело до конца, чтобы были понятны все «герои» этой истории: те, кто разрешил строить в зоне подтопления и принял здание в эксплуатацию, те, кто начинал проектирование без учета особенностей территории, те, кто строил, применяя не те материалы. «Нам надо выходить на федеральных законодателей, чтобы эти истории не повторялись, — отметил Васильев. — Ответственность за безопасность людей в многоквартирных домах несет государство».

Сейчас городская администрация подбирает участки для проведения переговоров с организациями, которые могли бы завершить объекты с высокой степенью готовности. Чтобы ситуация с «Новым Сергеево» не повторилась, на территории города предложено определить места, где будет запрещено любое строительство.

«Нам важно не получить ситуацию, при которой мы предоставляем землю застройщикам, а они оказываются такими же жуликами, — добавил губернатор. — Одним из механизмов, который позволит эту работу регулировать, станут взносы в страховой фонд. Есть предложение сделать ставку дифференцированной. Для тех, кого мы не знаем, она может быть существенно увеличена, а для тех, кто показывает стабильную работу, ее можно снизить. Однако суммы в любом случае должна оставаться достаточной, чтобы в случае провала восстановить права граждан. Застройщиков «из Москвы », которые не платят за аренду участков, но обещают чудо по привлекательной цене, нельзя допускать до работы. Когда мы начали разбираться с участками, выяснилось, что застройщикам нечем даже платить за аренду территорий, но при этом они пытаются продавать какие-то квартиры».

ГФИ по Кировской области Владимир Климов добавил, что полпред в ПФО Михаил Бабич рекомендовал правительству РФ предусмотреть меры воздействия на застройщиков, нарушающих сроки ввода в эксплуатацию домов. Это может быть запрет на строительство новых объектов до исполнения обязательств перед уже существующими дольщиками. Сейчас у чиновников нет права отказать в выдаче разрешений застройщику, у которого есть даже несколько недостроенных объектов. Кроме того, Климов попросил Васильева решить вопрос с штатом кировского минстроя, недостаточным для организации эффективного контроля. Уполномоченный по правам человека в Кировской области Александр Панов предложил также изменить критерии определения обманутых дольщиков: до сих пор есть граждане, которые фактически являются обманутыми, но не могут попасть в реестр.

Несмотря на вышеперечисленные проблемы, в третьем квартале правительство планирует ввести в эксплуатацию три проблемных объекта, до конца 2020 года еще пять. Всего по восьми объектам в Кировской области считаются пострадавшими 157 человек. Однако в этом перечне нет домов, владельцы квартир в которых только несколько месяцев назад поняли, что могут остаться без жилья, поэтому пока сложно назвать примерное число пострадавших от недобросовестных строителей. Не включены в «восьмерку» и те, чьи застройщики, как, например, «Техкомсервис» в «Новом Сергеево», отказываются признавать свою несостоятельность. В этих случая отдать объекты другому застройщику органам власти не позволяет законодательство. Другие застройщики, — например, «Тектон» — и рады бы передать свой объект кому-то, но пока не находится желающих его достроить — инвесторов смущает небольшая прибыль и бумажная волокита. Члены правительства области регулярно встречаются и с этими застройщиками, но пока переговоры не привели к конкретным результатам. Что делать с этими домами правительству еще только предстоит решить.

«Когда мы купили жилье, строители возводили второй этаж — с 2015 года стройка не продвинулась. Два этажа стоят, но нет крыши, окон, дверей. Дома сыреют, разрушаются — смотреть на это очень больно, — говорит Татьяна Широкова. — Два дома признали аварийными, а строительную экспертизу по остальным домам, пять из которых еще даже не начинали возводить, мы еще не видели. На следующей неделе ознакомимся с результатами, и все будут для себя принимать решение. Если окажется, что на этом месте вообще строить нельзя, я даже не знаю, что буду делать дальше».