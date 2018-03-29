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В Приднестровье из России поступила финансовая помощь для пенсионеров
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В Приднестровье из России поступила финансовая помощь для пенсионеров 

ТАСС 1 час назад
ТИРАСПОЛЬ, 29 марта. /ТАСС/. Приднестровье получило транш финансовой помощи из России в 435 млн рублей, который позволит увеличить ежемесячные выплаты пенсионерам. Об этом заявила вице-премьер непризнанной республики Татьяна Кирова.
"Со стороны Российской Федерации поступили средства в общей сумме 435 миллионов рублей", — приводит в четверг слова Кировой пресс-служба кабинета министров. Она уточнила, что сохранятся прежние механизмы выплат, которые планируется осуществить за три прошедших с начала года месяца, кроме того, будет произведена и выплата за апрель. Премьер Приднестровья Александр Мартынов распорядился не затягивать выплату надбавок пенсионерам.
Россия оказывает финансовую помощь местным пенсионерам с 2006 года, когда Приднестровье столкнулось с экономическими трудностями, которые в Тирасполе объясняют ограничительными мерами, введенными со стороны Молдавии и Украины. Гуманитарный проект стартовал после обращения приднестровских депутатов к коллегам из Госдумы РФ. Помощь получает свыше 140 тыс. человек достигших пенсионного возраста в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, независимо от гражданства.
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