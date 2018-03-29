Пресс-конференция состоялась в Геологоразведочном университете 

Мероприятие было посвящено открытию XV выставки «Недра-2018: Изучение. Разведка. Добыча».
На пресс-конференцию пришли заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ, руководитель Роснедр Евгений Киселев, президент Российского геологического общества «Росгео» Виктор Орлов, ректор МГРИ-РГГРУ Вадим Косьянов, заместитель Роснедр Сергей Аксенов и первый вице-президент РОСГЕО, член-корреспондент РАЕН Евгений Фаррахов.
Первый вопрос, заданный Евгению Киселеву, был о необходимости технологического рывка в нашей стране. «Как эти слова можно отнести к недрам нашей страны?» — спросил радиокорреспондент Никита Сосна. В ответ заместитель министра подчеркнул, что прорыв необходим не только в силу существующих вызовов, но определяется, как и говорил президент России, именно объективной необходимостью, так как «неглубоко залегающие выходящие на поверхность месторождения полезных ископаемых в том числе твердых полезных ископаемых закончились». «В ближайшее время необходимо развивать технико-технологическую составляющую геологоразведочных и горнодобывающих работ», — подчеркнул Евгений Киселев.
Его заместитель Сергей Аксенов подчеркнул, что именно технологии добычи сланцевой нефти станут одним из главных факторов для экономического успеха России в XXI веке. «Сейчас создаются науно-технологические полигоны, на которых как раз будут разрабатываться основы нашей будущей технологии для добычи нефти Баженовской свиты, отличные от применяемых в США», — расставил акценты заместитель руководителя Роснедр.
Справочно. Баженовская свита — группа нефтематеринских горных пород, выявленная на территории около миллиона квадратных километров в Западной Сибири.