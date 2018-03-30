Володин пожертвовал на благотворительность половину своих доходов за 2017 год 

Председатель Госдумы Вячеслав Володин по итогам 2017 года половину своих доходов направил на благотворительность. Об этом сообщи «Интерфаксу» источник в его окружении. Это 25 млн 500 тысяч рублей В частности, по данным источника, спикер нижней палаты оказал помощь благотворительному фонду помощи детям «Подари жизнь». Кроме того, оказана помощь в строительстве школы для одаренных детей из малообеспеченных семей Смоленской области. Володин также перечислил средства на строительство жилого дома для переселения 226 семей в Саратовской области.