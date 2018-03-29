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В. Володин напомнил депутатам о необходимости сдать декларации о доходах
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В. Володин напомнил депутатам о необходимости сдать декларации о доходах 

Агентство «Москва» 1 час назад
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания напомнил депутатам о необходимости в установленный законом срок сдать декларации о доходах.
«У нас с вами 1 апреля завершается прием сведений о доходах депутатов Государственной думы. 1 апреля — воскресенье, остается пятница и суббота, аппарат Госдумы будет работать в субботу, если нужно, будет работать и в воскресенье», — сказал В. Володин.
Он отметил, что на сегодняшний день сведения о доходах и расходах подали 397 народных избранников.
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