В. Володин напомнил депутатам о необходимости сдать декларации о доходах

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания напомнил депутатам о необходимости в установленный законом срок сдать декларации о доходах.

«У нас с вами 1 апреля завершается прием сведений о доходах депутатов Государственной думы. 1 апреля — воскресенье, остается пятница и суббота, аппарат Госдумы будет работать в субботу, если нужно, будет работать и в воскресенье», — сказал В. Володин.

Он отметил, что на сегодняшний день сведения о доходах и расходах подали 397 народных избранников.