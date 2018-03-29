Скворцова получила прокурорское представление за волокиту

Установлено, что организация обратилась в Минздрав с просьбой разъяснить положения Федерального закона от 29.07.2017 № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам применения информационных технологий в сфере охраны здоровья». В свою очередь, чиновники вместо положенных 30 дней со дня регистрации обращения дали свой ответ на него через 70 дней. Подчеркивается, что при этом срок рассмотрения обращения не продлевался и заявителя об этом не уведомляли.

"В этой связи Генеральная прокуратура РФ внесла представление об устранении нарушений законодательства о порядке рассмотрения обращений министру здравоохранения РФ", — говорится в сообщении.

Сообщается, что в итоге руководство Минздрава приняло меры к устранению нарушений, четыре должностных лица ведомства привлечены к дисциплинарной ответственности.