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Скворцова получила прокурорское представление за волокиту
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Скворцова получила прокурорское представление за волокиту 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Генеральная прокуратура России внесла представление министру здравоохранения Веронике Скворцовой за затягивание ее ведомством рассмотрения обращения, сообщается на сайте ГП РФ.
Установлено, что организация обратилась в Минздрав с просьбой разъяснить положения Федерального закона от 29.07.2017 № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам применения информационных технологий в сфере охраны здоровья». В свою очередь, чиновники вместо положенных 30 дней со дня регистрации обращения дали свой ответ на него через 70 дней. Подчеркивается, что при этом срок рассмотрения обращения не продлевался и заявителя об этом не уведомляли.
"В этой связи Генеральная прокуратура РФ внесла представление об устранении нарушений законодательства о порядке рассмотрения обращений министру здравоохранения РФ", — говорится в сообщении.
Сообщается, что в итоге руководство Минздрава приняло меры к устранению нарушений, четыре должностных лица ведомства привлечены к дисциплинарной ответственности.
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