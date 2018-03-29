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«Залег на дно». Инвестор строительства отеля Sheraton перестал выходить на связь с ростовскими властями
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«Залег на дно». Инвестор строительства отеля Sheraton перестал выходить на связь с ростовскими властями 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По ее словам, инвестор не отвечает не письма и «залег на дно». При этом строительные работы не возобновлены. Однако ранее было сказано, что отель буде возведен до начала чемпионата мира по футболу, сообщает «Деловое сообщество».
Кроме этого, сегодня Центробанк РФ отозвал лицензию у АО «Ак Банк», которое является основным собственником ООО «УК Галс-Юг». А она, в свою очередь, выступает застройщиком отеля Sheraton.
«ФедералПресс» напоминает, что в Ростовской области подготовили номерной фонд к ЧМ-2018.
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