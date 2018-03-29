«Залег на дно». Инвестор строительства отеля Sheraton перестал выходить на связь с ростовскими властями

По ее словам, инвестор не отвечает не письма и «залег на дно». При этом строительные работы не возобновлены. Однако ранее было сказано, что отель буде возведен до начала чемпионата мира по футболу, сообщает «Деловое сообщество».