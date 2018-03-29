Саратовцы мучаются без воды 

Саратовводоканал продолжает отключения своих пользователей от водоснабжения.
Ни дня не проходит в областном центре, чтобы люди не испытывали сложностей с холодной водой. Так, в четверг 29 марта без важного жизненного ресурса остались проживающие в центре города.
С утра «пересохли» краны в домах на улицах Григорьева, Обуховского и Нескучного переулков. Причину этого муниципальное предприятие, переданное концессионеру, видит в необходимости провести срочный ремонт на трубопроводе.
Воду обещают вернуть саратовцам только вечером. Ориентировочно после 18:00.