Саратовцы мучаются без воды

Саратовводоканал продолжает отключения своих пользователей от водоснабжения.

Ни дня не проходит в областном центре, чтобы люди не испытывали сложностей с холодной водой. Так, в четверг 29 марта без важного жизненного ресурса остались проживающие в центре города.

С утра «пересохли» краны в домах на улицах Григорьева, Обуховского и Нескучного переулков. Причину этого муниципальное предприятие, переданное концессионеру, видит в необходимости провести срочный ремонт на трубопроводе.

Воду обещают вернуть саратовцам только вечером. Ориентировочно после 18:00.