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Саратовцы мучаются без воды
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Саратовцы мучаются без воды 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Саратовводоканал продолжает отключения своих пользователей от водоснабжения.
Ни дня не проходит в областном центре, чтобы люди не испытывали сложностей с холодной водой. Так, в четверг 29 марта без важного жизненного ресурса остались проживающие в центре города.
С утра «пересохли» краны в домах на улицах Григорьева, Обуховского и Нескучного переулков. Причину этого муниципальное предприятие, переданное концессионеру, видит в необходимости провести срочный ремонт на трубопроводе.
Воду обещают вернуть саратовцам только вечером. Ориентировочно после 18:00.
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