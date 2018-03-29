Объявлены первые номинанты Национальной премии «ПРИОРИТЕТ-2018»

Москва , 29 марта 2018 г. В рамках стартового этапа Национальной премии в области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ-2018» Организационный комитет и Экспертный совет премии извещают о результатах рассмотрения заявок. По итогам квалификационного отбора номинантами стали 31 импортозамещающий продукт 19 компаний и организаций в 14 номинациях. Все номинанты поборются за звания лауреатов и главные призы в номинациях премии.

Всего на 29 марта 2018 года на участие в конкурсе «ПРИОРИТЕТ-2018», как уточняют в Оргкомитете премии, было подано 77 заявок из 13 регионов Российской Федерации . Список первых номинантов Национальной премии в области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ-2018» опубликован на сайте http://prioritetaward.ru/nominees Экспертный совет премии продолжает обрабатывать поступающие заявки.

Комментируя объявление первых номинантов премии этого года, подавших заявки до 16 марта, Председатель Оргкомитета Национальной премии в области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ-2018» Виталий Расницын отметил возросший интерес к премии IT-компаний: «Уже в самом начале заявочного цикла стало ясно, что лидерами по интересу российских компаний к импортозамещению являются высокотехнологичные номинации „ПРИОРИТЕТА“. В номинациях „Приоритет-IT“, „Приоритет-ЭЛЕКТРОНИКА“, „Приоритет-Перспектива“ и „Приоритет-ИННОВАЦИЯ“ номинантами стали уже 14 продуктов от 8 компаний и организаций. Эта тенденция свидетельствует о том, что нынешняя политико-экономическая ситуация дала сильный импульс развитию импортозамещения в IT-отрасли, у которой есть несколько ключевых преимуществ — это экономичная стоимость приобретения и владения, лучшая адаптированность к российской специфике, более дешевая и качественная техническая поддержка и, конечно, решение проблем безопасности, связанных с санкционными ограничениями».

В номинации «Приоритет-ФАРМА» участниками стала компания ООО «Вириом»из подмосковных Химок с препаратом «Элпида», а также ещё одна подмосковная фирма «Канонфарма продакшен»: от нее номинантами стали сразу три лекарственных препарата — Винпотропил, Депренорм и Спарекс.

В номинации «Приоритет-IT» в числе номинантов фирма «Национальное бюро информатизации» с системой EMAS, компания «Либра Хоспиталити»и серия ее продуктов по управлению отелями, а также фирма «Хоулмонт Самара» и платформа для быстрой разработки корпоративного софта CUBA. Московская «Лаборатория Информационных Технологий» (Линтех) выставила на конкурс технологию Symway, екатеринбургская «Дамаск» — одноименную систему управления очередью.

В номинации «Приоритет-ИННОВАЦИЯ» также пять номинантов. Три из них представлены специалистом по упаковке, казанской компанией «Данафлекс»: это мелонаполненные дышащие пленки (MDO), пленки с твист-эффектом и тубный ламинат. Еще два номинанта из Москвы и Ульяновской области . Оттуда на «Приоритет-2018» приехали система голосового управления мебелью компании «Добрый стиль» и инновационная технология Symway от «Лаборатории Информационных Технологий» (Линтех).

В номинации «Приоритет-МАШИНОСТРОЕНИЕ» номинантами стали два изделия Машиностроительного завода имени М. И. Калинина — вакуумная подметальная уборочная машина МК2000 и вилочные погрузчики МР20. Компанию по участию в этой номинации им составили АО «Транснефть Нефтяные Насосы» со своей обширной насосной линейкой и компания АГВ и разработанные там клапаны компрессорных цилиндров.

В номинации «Приоритет-УСЛУГИ» два номинанта. Эти звания получили Центр трансфера технологий производства HPAPI компании «Глювекс» и Romir Consumer Scan Panel исследовательского холдинга «Ромир».

В номинации «Приоритет-ПЕРСПЕКТИВА» компаний тоже две. Обнинская «Стимул Групп» выставила бороться за победу в этой номинации свои полисульфиды, московская «Лаборатория Информационных Технологий» — технологию Symway.

Столько же новых номинантов в номинации «Приоритет-ОБОРУДОВАНИЕ». Питерский «БФК-проект» представит на конкурс системы пожаротушения сверхтонкораспыленной водой высокого давления серии «АТЛАС», а компания АГВ — клапаны компрессорных цилиндров.

Наконец, в номинациях «Приоритет-ЛЕГПРОМ», «Приоритет-ТЭК» и «Приоритет-ХИМПРОМ» номинантами стали утепленная обувь от питерского «Модерама», клапаны компрессорных цилиндров от АО «АГВ» и метод пневмосепарации, созданный в Рязанском филиале столичного Политеха. А также технология Symway из «Лаборатории Информационных Технологий» — на сей раз в номинации «Приоритет-ОБОРОНПРОМ». В «Приоритете-СТАНКОСТРОЕНИЕ» ее участниками стали токарные обрабатывающие центры серии ST25 пензенского «СтанкоМашСтроя» и линейка мебели «Вояж» от компании «Добрый стиль». В новой номинации «Приоритет-ЭЛЕКТРОНИКА» первым номинантом признана технология Symway из «Лаборатории Информационных Технологий».

Оргкомитет премии напоминает, что прием заявок на участие в Национальной премии в области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ-2018» продолжается. Участниками премии «ПРИОРИТЕТ-2018» могут стать компании и организации любой формы собственности и организационной структуры — как крупные корпорации, так и средние и малые предприятия. Для участия в премии «ПРИОРИТЕТ-2018» достаточно Заявки, которая заполняется в свободной форме в предварительно выбранной номинации. Подать заявку можно на официальном сайте премии http://prioritetaward.ru/participate

Торжественная церемония награждения номинантов и лауреатов Национальной премии в области импортозамещения запланирована на сентябрь 2018 года.

Организатор: КГ «Деловая Лига»

Официальный партнер: Группа ПАО «ММК»

Отраслевой партнер: ПАО «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина, г. Екатеринбург».