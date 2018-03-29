Россельхознадзор не рекомендует ульяновцам покупать картофель из Египта 

Управление Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области сообщает, что с 16 марта этого года в Россию временно ограничен ввоз картофеля из Египта. Такое решение принято из-за факта выявления вредного карантинного организма, возбудителя бурой бактериальной гнили картофеля — бактерии Ralstonia solanacearum (Smith).
Специалисты Управления к особому вниманию призывают садоводов и дачников, чтобы они не использовали купленный в продовольственных магазинах картофель в качестве посевного материала. При использовании таких семян на посадку могут возникнуть очаги заболевания, что приведет к значительным потерям урожая и выводу земель из использования.
Обо всех случаях выявления картофеля сомнительного качества граждан просят сообщать в Управление по телефону +7 (8422) 41-04-46, 41-02-81.