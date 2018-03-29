Россельхознадзор не рекомендует ульяновцам покупать картофель из Египта

Специалисты Управления к особому вниманию призывают садоводов и дачников, чтобы они не использовали купленный в продовольственных магазинах картофель в качестве посевного материала. При использовании таких семян на посадку могут возникнуть очаги заболевания, что приведет к значительным потерям урожая и выводу земель из использования.

Обо всех случаях выявления картофеля сомнительного качества граждан просят сообщать в Управление по телефону +7 (8422) 41-04-46, 41-02-81.