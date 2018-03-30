20 тонн немецкой картошки задержали на границе

Партия семенного немецкого картофеля была остановлена сотрудниками Россельхознадзора в международном автомобильном пункте пропуска «Убылинка» через Государственную границу Российской Федерации . Груз общим весом более 20 тонн следовал в Республику Казахстан , пояснили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники управления обнаружили, что фитосанитарный сертификат на груз не подтверждает соответствие продукции карантинным фитосанитарным требованиям, так как в графе «дополнительная декларация» сертификата отсутствует запись, что картофель, ввозимый на таможенную территорию Евразийского экономического союза , происходит из зон, мест и участков производства, свободных от карантинных вредных организмов.

Решение о запрете ввоза принято в рамках соблюдения требований Евразийского экономического союза, партия возвращена на сопредельную территорию.